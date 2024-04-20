Шоу с кормлением животных и увлекательные игры: завтра в Новосибирском зоопарке будут отмечать День манула

В честь Дня манула в Новосибирском зоопарке пройдет большой праздник и показательное кормление животных. Что ждет гостей зоосада уже завтра – подробнее о программе мероприятия в этом материале.

21 апреля в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило отметят Международный день манула. Зоосад активно участвует в программах по изучению и сохранению этой одной из самых загадочных и уязвимых кошек планеты.

В зоопарке считают, что чем больше людей узнает о том, что манула нужно сохранять, тем больше шансов будет у этого животного выжить в природе. Так же считают и в компании «Сибирская Кошка», чьи товары для ухода за животными давно популярны среди владельцев домашних питомцев и которая уже много лет опекает в Новосибирском зоопарке этих животных, помогая создавать для них комфортные условия.

Праздничная программа начнется в 12.00 часов. Сразу на нескольких площадках можно будет выбрать занятие по душе: поучаствовать в графическом диктанте «манул», викторинах и получить на память приятные призы от «Сибирской кошки», пройти увлекательный квест, отгадать загадки, разгадать кроссворды, ребусы и головоломки, поблуждать по лабиринту.

А еще манула можно будет нарисовать на асфальте, мольберте или создать необычное панно из крупы, оригами поучаствовать в других мастер-классах.

Один из сюрпризов -полная неожиданностей игровая программа, где в таинственном ящике, содержимое которого гостям будет предложено определить наощупь, может находиться все, что угодно, начиная от мягкой плюшевой игрушки и заканчивая живым вараном.

Весь день детей будут развлекать задорные аниматоры, а профессионалы аквагрима создадут удивительные тематические рисунки на лицах ребят.

В 15.00 часов состоитсякульминационное событие праздника -показательное кормление манулов, которое прокомментирует специалист-зоолог.

Завершится праздник в 17.00 часов.

Организатор: медиахолдинг «СибФМГрупп».

При поддержке: ООО «Сибирская кошка»: https://vk.com/siberian_cat_official

Реклама. ООО «Сибирская кошка». ИНН:5402179621. erid: LjN8Jyeor