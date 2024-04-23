Билеты на «Лига Ставок Кубок Будущего» в Нoвocибирске – в прoдaже

С 25 по 28 апреля в Новосибирске пройдет «Лига Ставок Кубок Будущего» – международный турнир с участием самых перспективных хоккеистов нового поколения. На «Сибирь-Арене» сыграют молодежные сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.

Билеты

Стоимость билетов на матчи с участием сборной России U20 начинается от 200 рублей. Самые маленькие болельщики – дети до 6 лет, могут посещать матчи бесплатно (без занимаемого места). Бонус! На старте продаж действует промокод NOVASIBERIA – на скидку 30%.

3Х3

На этом бонусы не заканчиваются: 27 апреля болельщиков ожидает турнир в динамичном формате «3х3». Матчи такого формата также состоят из трех периодов, но всего по семь минут, а в случае ничьей проводится буллитная серия для определения победителей. Каждое нарушение правил – штрафной бросок вместо удаления. Благодаря такому формату матчи становятся зрелищнее и быстрее. Абонемент на турнир «3х3» действует весь день, а это сразу 4 матча! Стоимость абонемента начинается от 200 рублей.

Где купить

Уже сейчас билеты на матчи «Лига Ставок Кубок Будущего» можно купить на сайте официального билетного агента ФХР — KASSIR.RU. Будьте внимательны: организаторы не несут ответственности за билеты, купленные с рук или на сторонних ресурсах, и не гарантируют в этом случае посещение матчей.

Реклам. ГАУ НСО «Арена». ИНН 5406818854. Erid: LjN8KPnk1