«Ростелеком» поддержал «Библионочь» в Новосибирске

«Ростелеком» поддержал в Новосибирске ежегодную всероссийскую акцию «Библионочь-2024» и вручил ее участникам сертификаты для бесплатного доступа к контенту онлайн-кинотеатра WINK.

«Библионочь» – традиционное весеннее событие, которое уже в 13-й раз охватывает библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране. В рамках акции проходят различные мероприятия – мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, марафоны и концерты. Главная тема 2024 года — «Читаем всей семьей».

«Семейное чтение – это то, чем занимаются и взрослые, и детские библиотеки. Наша библиотека взяла за основу концепции “Библионочи” такую идею – “Библиодом”. Семья живет в доме, и мы приглашаем наших читателей в такой “дом”», – рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) Светлана Тарасова.

«Ростелеком» вручил победителям познавательного квеста «Библиодом» в НГОНБ сертификаты на бесплатную подписку на видеосервис Wink. Такие же призы получили и самые активные участники мероприятий в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук.

«”Ростелеком” традиционно поддерживает события, популярные среди жителей и гостей города и моделирующие облик нашего региона. Воспитание культурных ценностей, формируемое такими мероприятиями, как ”Библионочь”, совпадает с нашими принципами социальной ответственности», – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Помимо отличной коллекции видеоконтента любители чтения найдут в WINK большую библиотеку аудиокниг. Подключить сервис можно вместе с пакетом ”Семейный”, куда также входят домашний интернет и мобильная связь. Это удобно и выгодно: одним счетом можно оплатить целый комплекс услуг с экономией до 60%», – рассказал директор по работе с массовым сегментом региона Восток ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Справка: В «Библионочи» приняли участие практически все центральные библиотеки из 35 районов и городов Новосибирской области. Более чем на 80 площадках состоялось около 300 мероприятий. С каждым годом акция набирает все большую популярность, в среднем за последние годы ее посетили в нашем регионе более 30 тысяч человек.

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