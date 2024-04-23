ВТБ досрочно отменит комиссию за переводы по СБП

ВТБ принял решение досрочно отменить комиссию за межбанковские переводы по СБП. С 23 апреля лимит по ним увеличивается до 30 млн рублей в месяц без комиссии. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Переводы по номеру телефона уже давно стали самыми востребованными операциями среди россиян благодаря простоте и удобству. Ежегодно число новых пользователей кратно растет. ВТБ заранее подготовился к увеличению лимита за переводы через СБП и в этом году радикально обновил набор повседневных сервисов для розничных клиентов. Мы отменили комиссию за оплату ЖКХ и других услуг, ввели специальные надбавки по вкладам, а с 1 мая – обновим программу лояльности, вернув привычный всем кешбэк рублями, улучшили условия для зарплатных клиентов. Увеличение лимита по переводам через СБП позволит клиентам бесплатно переводить средства между своими счетами и с выгодой использовать продукты и услуги в наиболее подходящем банке. Мы поддерживаем это решение регулятора, которое точно окажется на руку каждому клиенту», – комментирует Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В рамках нового закона финансовые организации с 1 мая должны сделать бесплатными перечисления по СБП и реквизитам клиентов между собственных счетов до 30 млн в месяц. Для клиентов ВТБ новые тарифы вступают в силу с 23 апреля, переводы на свой счет по реквизитам и самому себе в другой банк через СБП будут бесплатными на сумму 30 млн рублей в месяц. С 1 мая можно будет также пополнить свой счет на эту сумму в ВТБ без комиссии.

Для переводов клиентам других банков ВТБ сохраняет текущие тарифы. Переводы через СБП другим лицам бесплатны до 100 тыс. рублей, свыше этой суммы — 0,5%, минимум 10 рублей, максимум 3000 рублей. Для зарплатных клиентов, в т.ч. настроивших автопополнение по СБП с другого банка на сумму 9000 рублей в месяц, уже с 1 апреля увеличен лимит на бесплатные переводы СБП до 1 млн рублей при оплате покупок картами ВТБ от 10 тыс рублей в предыдущем месяце.

Рекордное число переводов клиенты ВТБ совершили внутри России в прошлом году – 1 млрд транзакций, это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. За первые три месяца этого года объем исходящих переводов по сравнению с январем — мартом 2023 года вырос на 80%, составив 969 млрд рублей. Более 80% клиентов банка переводят через СБП.

Приветственный период для переводов через СБП до 1 млн рублей, бесплатных СМС и пуш-уведомлений, снятия наличных в банкоматах любых банков без комиссии составляет до 65 дней. Далее условия предоставляются при покупках от 10 тыс.рублей в месяц за предыдущий календарный месяц. Тарифные опции назначаются 5-го числа ежемесячно. Подробная информация на vtb.ru и в офисах банка. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. 0+

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