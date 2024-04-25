Анна Плетнёва из группы Винтаж в Руки ВВерх! Бар уже 24 мая!

Та самая «плохая девочка» которую мы все знаем и любим, выступит с концертом на расстоянии вытянутой руки!

Ждём всех и каждого в Руки ВВерх! Бар, чтобы вживую спеть любимые супер хиты — «Знак Водолея», «Плохая девочка», «Рома-Роман», «Одиночество любви», «Ева», «Всего хорошего» и многие другие песни, любимые миллионами!

До и после концерта Дискотека 90-х с ведущим, розыгрышами ностальгических подарков из детства и та самая атмосфера.

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Ближе к концерту будет повышение!

Сбор гостей: 18:00 Начало концерта: 20:00

Бронь столов: 383-60-37

Встречаемся на Красном проспекте 37

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