ВТБ Лизинг предлагает топливную карту к каждой новой сделке лизинга

ВТБ Лизинг улучшает лизинговое предложение для российского бизнеса. Всем новым клиентам, заключившим новый договор с апреля по май 2024 года, компания дарит топливную карту для заправки транспорта на АЗС со скидками до 3%, а также для оплаты проезда по платным дорогам, услуг автомойки, шиномонтажа и сервиса помощи на дорогах* со скидками до 5%. Партнером предложения выступает компания «РК-СМАРТ».

В рамках предложения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступна покупка топлива на более чем 6500 автомобильных заправках в России и странах СНГ. В их числе заправкиГазпромнефть, Шелл, Татнефть,Башнефтьи другие.

Помимо возможности возмещения НДС в размере 20% со всех произведенных оплат по карте клиенты смогут упростить администрирование расходов на топливо и обслуживание автопарка компании. Контроль расходов доступен онлайн через «Личный кабинет клиента», а полный пакет отчетных документов–через ЭДО.

Благодаря топливным картам лизинговое предложение ВТБ Лизинг стало еще более конкурентным и выгодным. Программа особенно привлекательна для предприятий, использующих автопарки от 10 машин для реализации своих бизнес-задач.

*Cервис «Помощь на дорогах» включает в себя вызов аварийного комиссара, удаленный запуск двигателя, замена колес, юридическую помощь, страхование и другое.

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