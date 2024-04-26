Диагноз за миллион: в медицинском шоу «Симптомы» на Wink.ru встретились команды сильнейших вузов страны

Новое захватывающее медицинское шоу «Симптомы» (12+) стартовало в онлайн-кинотеатре Wink.ru («Ростелеком»).

В режиме онлайн 22 команды выпускников и студентов ведущих профильных вузов страны должны выполнить сложнейшие задания, правильно интерпретировать симптомы и поставить верный диагноз. Главный приз — 1 000 000 рублей. Ведущим шоу стал известный российский уролог, доктор медицинских наук, профессор и блогер Александр Дзидзария. Производством проекта занимается «ВайТ Медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Трейлер: https://youtu.be/oIyhDfZF7zE

Постер: https://disk.yandex.ru/d/s4DW6lb7h7aNjA

Фото: https://disk.yandex.ru/d/IQTe8WnsRflCTg

Проект объединяет молодых врачей из Москвы, Белгорода, Казани, Краснодара, Коврова, Майкопа, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы. В каждом новом выпуске участники сталкиваются с самыми сложными и неоднозначными профессиональными вопросами, чтобы разобрать случай из реальной медицинской практики. За ходом игры следят приглашенные эксперты — ведущие практикующие врачи России. Всего у шоу будет 30 выпусков.

«Пандемия кардинально изменила отношение общества к медицине. Ежедневно врачи сталкиваются с вызовами, которые требуют не только повышенной концентрации и терпения, но и быстроты принятия решений. Мы хотели показать широкой аудитории высокий уровень современной российской медицины и подготовки специалистов, а главное — развеять миф о некомпетентности молодых врачей, с которым им приходится сталкиваться. Профессионализм наших врачей достоин стать предметом гордости для зрителя, а истории пациентов, участвующих в шоу, надеюсь, заставят задуматься о самом важном — о ценности собственного здоровья», — рассказала Юлия Сумачёва, генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа», отвечающей за производство шоу.

«Проект привлек меня исключительностью и новизной идеи. Верю, что он способен изменить настороженное восприятие у части общества современной медицины и образа врача. Молодые специалисты находятся в трудном положении, сталкиваются с предвзятостью, отказами при приеме на работу из-за недостатка практического опыта. Но, уверен, зрители приятно удивятся высокому уровню подготовки молодых специалистов, которые приняли участие в интеллектуальном поединке и проявили себя в некоторых случаях компетентнее опытных врачей, ординаторов. А степень подготовленности претендентов на финал доказывает, что будущее отечественной медицины в надежных руках», — подчеркнул ведущий проекта «Симптомы», заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра радиологии Александр Дзидзария. Также Александр ведет популярный канал о медицине.

В интеллектуальном медицинском шоу принимают участие команды:

Башкирского государственного университета (Уфа);

Белгородского государственного университета;

«Врачи столицы закатов» (Приволжский исследовательский медицинский университет; Нижний Новгород);

«Второй положительный» (Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова);

Госпиталя для ветеранов войн № 1 (Москва);

Государственного университета просвещения (ГУП; Москва);

«КОМАНДА1» (Медицинский университет «Реавиз»; Москва);

«КОМАНДА2» (Медицинский университет «Реавиз»; Москва);

«Команда города Казани» (сборная команда из выпускников и студентов Казанского государственного медицинского университета и Казанского (Приволжского) федерального университета);

Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар);

«Леди в белых халатах» (сборная команда из выпускников и студентов Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Медицинского колледжа № 5);

Майкопского государственного технологического университета;

Медицинского колледжа № 6 (Москва);

Московского клинического центра имени А. С. Логинова;

Первого клинического медицинского центра (Ковров Владимирской области);

Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова;

«РНЦХ. 1027» (Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского);

«РНЦХ. ГИБРИДЫ» (Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского);

«РНЦХ. МУЛЬТИТУЛ» (Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского);

Российского геронтологического научно-клинического центра (Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова);

Российского университета дружбы народов (РУДН);

Российского университета медицины (РУМ; Москва).

О шоу «Симптомы» (12+)

Производство: «ВайТ Медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: студийное игровое шоу

Хронометраж: 32 минуты

Количество серий: 30

Режиссер: Юрий Кондратюк

Генеральный продюсер: Юлия Сумачёва

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