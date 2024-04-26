Фестиваль «Мясо ели!!!» Знакомимся с командами и партнёрами мероприятия

15 июня на территории «Дома со вкусом KLUBNIKA» состоится очередной вкусный и сочный фестиваль «Мясо ели!!!».

В этот раз участники разделятся на 15 команд по пять человек в каждой и будут соревноваться за звание лучшего мастера по приготовлению шашлыка. Это не профессионалы в готовке, а любители — активные люди, которые пришли на мероприятие с семьями и коллегами, чтобы весело провести время и заодно отведать одно из вкуснейших блюд, которое готовят на открытом огне.

Каждая команда обязательно подготовит свою визитную карточку, название, девиз, кричалки и даже флаги.

В прошлом году одна из команд удивила гостей фестиваля. Участники привезли с собой баяниста и гитариста, которые устроили для собравшихся мини-концерт. Заодно они стали победителями и съездили на Алтай по подарочному сертификату, отдохнули и зарядились на новый рабочий сезон!

В командах этого года представители различных сфер — агенты по недвижимости, банкиры, представители из сферы ремонта, гости прошлого фестиваля (те, кто набрался смелости вновь заявился на состязание). Все они придут с семьями и группами поддержки.

Партнёрами фестиваля «Мясо ели!!!» выступят Парк-отель «Сосновый бор», отель PINEWOOD resort&spa, гостевой дом «Гуляевские дачи».

Парк-отель «Сосновый бор» — отдых в окружении природы, не выезжая из Новосибирска. Проживающим не нужно ни о чем беспокоиться: завтраки, детский клуб с аниматором, спа-зона с бассейнами, сауной и хаммамом доступны бесплатно. Можно расслабиться на популярном летнем бассейне под открытым небом, пожарить шашлыки в беседках с мангальной зоной, покататься на велосипедах. Это идеальное место для отдыха всей семьей, вдвоем или наедине с собой.

А PINEWOOD resort&spa — новый отель на Алтае в 15 минутах от курорта "Манжерок". Его выбирают ценители эстетики, комфорта и атмосферных фотографий. Просыпаться с видом на лес и горы через панорамные окна зеркальных домов и вилл — особый вид удовольствия. Гости с особым восторгом отзываются о ресторане с камином и летней террасой, банном комплексе с купелями, беседках с мангальной зоной. Здесь есть все для отдыха с детьми и романтических вечеров вдвоём.



Гостевой дом «Гуляевские дачи» — это уютное место для семейного отдыха, которое располагается в 30 минут от пл.Калинина в посёлке Красный Яр. На территории есть просторный дом с тремя спальнями и кухней-гостиной, русская баня, мангальная зона и просторная веранда. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, попарится в бане и приготовить барбекю для своей семьи.



Приглашаем вас стать частью нашего праздника, поддержать участников состязаний и провести активный день вместе с семьей на свежем воздухе. А может быть стать обладателями секретных призов от ведущего и партнёров.



Регистрация гостей на сайте мероприятия мясоели.рф.

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