Как получать пенсию с надбавкой раньше всех и 16 % годовых по вкладу

Банк «Левобережный» ежемесячно индексирует пенсию, выплачивает её раньше, чем происходят зачисления из Фонда пенсионного и социального страхования, и предлагает процент по вкладу 16 % годовых!

Чтобы получать индексацию, необходимо перевести пенсию на счет в банке и подключиться к программе. Тогда будет начисляться надбавка до 4000 рублей в год как за факт зачисления пенсии, так и за другие банковские продукты — кредиты, кредитные карты или вклады, если пенсионер захочет воспользоваться ими.

Чем большим количеством банковских продуктов пользуется пенсионер — тем значительнее сумму надбавки получает к пенсии. Важно ежемесячно в течение года получать пенсию на счет в банке и совершать привычные покупки по карте не менее чем на 5 000 рублей в месяц.

Благодаря сервису «Раньше всех» те, кто получал пенсию 11 числа, могут пользоваться деньгами уже 5 числа ежемесячно, не дожидаясь фактического зачисления от Фонда пенсионного и социального страхования. И это банк делает для своих клиентов абсолютно бесплатно, чтобы они могли вовремя оплатить услуги ЖКХ, например.

Чтобы получать пенсию на счет в Банке «Левобережный» достаточно просто обратиться в офис банка, и специалист оперативно оформит заявление на перевод пенсии вместе с вами. Для этого понадобится лишь паспорт и СНИЛС.

Если пенсионер хочет получать проценты ежемесячно — ему подойдет специальный вклад «Пенсионный*». Открыть его могут даже те, кто ещё не получает пенсию в банке — в таком случае процентная ставка составит 11 % годовых, а за получение пенсии на счет в банке начисляется дополнительная надбавка в размере 5 % годовых. За 6 месяцев можно заработать до 16 % годовых!

Подробную информацию можно получить в офисе банка, по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555 или на сайте www.nskbl.ru.

*Открывается держателям пакета услуг «Пенсионный». Минимальная сумма вклада «Пенсионный» — от 30000 ₽, максимальная сумма не ограничена. Срок — 180 дней. Ставка — до 16% годовых, в том числе надбавка 5% годовых при наличии зачислений из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В случае отсутствия перечислений из Фонда, надбавка не предусмотрена, и ставка составит 11% годовых. Дополнительные взносы не принимаются. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов в последний календарный день каждого месяца. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540415 4492. Erid:LjN8JxQbB