Провели конкурс рисунков с домом творчества «Октябрьский» совместно с «Семейным домом For Stars»: космос глазами детей.

В наше время детская творческая активность играет важную роль в развитии малышей. Она помогает детям выразить свои мысли, фантазии и эмоции, а также развивает их воображение.



Недавно на площадке дома творчества «Октябрьский» прошёл конкурс рисунков на тему космоса, организатором которого выступил

«Семейный дом For Stars». Это мероприятие стало настоящим праздником для юных художников, которые с огромным интересом и энтузиазмом приняли участие в этой мероприятии.

Сотрудники ДТ «Октябрьский» приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для детей и провести конкурс на самом высоком уровне. Место проведения было украшено соответствующим образом — картины с изображением звездного неба и галактиками создавали атмосферу загадочности и неизведанности. Участники могли почувствовать себя настоящими космическими путешественниками, окунувшись в мир звёзд и планет.

Дети имели возможность самостоятельно выбирать тему своего рисунка и использовать фантазию для создания уникальных и креативных композиций. Результаты конкурса вызвали восторг участников и зрителей, так как каждый рисунок был неповторимым и имел свою индивидуальность. Ребята использовали различные техники и материалы для своих работ.

Организаторы конкурса выразили благодарность всем участникам за их творческий вклад. Победители были награждены ценными призами, а все работы были выставлены в зале ДТ «Октябрьский» для публичного просмотра. В будущем организаторы хотят изготовить сувенирную продукцию из отобранных работ: футболки, кружки, игрушки, стаканчики для кофе, чтобы покупатели квартир «Семейного дома For Stars» в этом доме могли забрать эксклюзивный презент себе.

Экспертное жюри изучало каждый рисунок и оценивало его по нескольким критериям: использование фирменных цветов из гайда проекта и элементов фирменного стиля, техника исполнения, оригинальность и соответствие тематике космоса.

На основании оценок, было определено 16 победителей в различных категориях. Лучшие работы были награждены ценными подарками от организаторов: тематические красочные книги о космосе, профессиональные наборы для рисования: кисти, краски, фломастеры.

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке в актовом зале дома творчества, с музыкальным сопровождением и поздравлениями от организаторов и спонсоров конкурса. Победители получили заслуженные похвалы и восторженные отзывы, а их рисунки были выставлены, чтобы все желающие могли их рассмотреть.

Эта выставка и конкурс сделали значимый вклад в развитие творческого потенциала детей и показали, что космос – это не только научная сфера, но и источник вдохновения для искусства.

Справка:



«For Stars» — семейный дом класса комфорт расположен на улице Ленинградской, недалеко от центра Новосибирска.



В 24-этажном доме предусмотрены квартиры как для семей с детьми, так и для молодых семей и холостяков. Представлены планировочные решения от 25,78 до 119.38 м2.

В уютном дворе установлены детские и спортивные площадки. На территории имеется велопарковка, а для четвероногих друзей предусмотрена лапомойка.



Подземный паркинг включает в себя 120 машиномест, жители могут спуститься сюда прямо на лифте. На территории комплекса предусмотрена бесплатная наземная парковка.



«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 285-20-62

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

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