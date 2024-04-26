Рейтинг Новикомбанка повысили до ruAA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruAA- со стабильным прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг ruA+. Это свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности опорного банка Ростеха, его финансовой надежности и устойчивости.

«Повышение рейтинга обусловлено укреплением позиций по капиталу и ликвидности, улучшением диверсификации активов и обязательств, а также снижением концентрации на отдельных клиентах вследствие расширения клиентской базы банка за счет крупных федеральных компаний», — подчеркивается в отчете «Эксперт РА».

Среди важных позитивных факторов аналитики агентства отмечают кредитование банком заемщиков с высоким кредитным качеством, а также значимую роль организации в финансировании стратегических предприятий.

Новикомбанк обеспечивает финансово-кредитную поддержку высокотехнологичным предприятиям таких отраслей, как авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, транспорт, нефтедобыча и др. Финансовая организация поддерживает также реализацию масштабных программ по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции.

Аналитики агентства отмечают, что уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками соответствуют масштабам деятельности Новикомбанка и поставленным перед ним стратегическим задачам. «Планируется сохранить текущую бизнес-модель с фокусом на банковское обслуживание крупных промышленных предприятий и фондирование от государственных, региональных и крупных корпоративных источников», — сообщается в отчете «Эксперт РА».

«Это уже четвертое позитивное рейтинговое действие в отношении Новикомбанка со стороны российских рейтинговых агентств за 10 месяцев, что подтверждает правильность стратегии банка, утвержденной основным акционером Госкорпорацией Ростех. Все предыдущие годы, отмеченные значительной волатильностью и беспрецедентными вызовами, банк уверенно справляется с вызовами. Мы продолжаем активно кредитовать российский инженерный корпус и продвигать инновационные проекты. Банк с запасом выполняет все регуляторные требования, увеличивает капитал, обеспечивает выплаты дивидендов акционерам, которые направляются на дальнейшее развитие отечественной промышленности», — прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

«Эксперт РА» — российское кредитное рейтинговое агентство, включенное в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. Занимается присвоением рейтингов, а также исследовательско-коммуникационной деятельностью. Рейтинговые оценки агентства «Эксперт РА» в том числе влияют на допуск финансовых организаций и эмитентов к тем или иным видам деятельности.

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