Банкротство как способ выжить

Многие юристы предлагают цивилизованный способ справиться с долгами.

В дни, когда ситуация в стране, да и в мире стремительно меняется, во многих отраслях экономики взамен наработанным связям приходят новые, сложно рассчитывать на гарантированный доход и стабильность.

Я не считаю, что процедура банкротства это, что-то страшное, нет, наоборот, сегодня — это цивилизованный антикризисный инструмент, который дает возможность забыть о долгах и спать спокойно.

Люди не могут знать, что будет завтра или через месяц, и даже мы, эксперты, расходимся во мнении. Сейчас, в силу обстоятельств, я вижу, как бизнесмены, работавшие с зарубежными партнерами, терпят убытки. Работники предприятий также начинают испытывать ряд трудностей с работой и зарплатой. Не стоит забывать, что у многих – кредиты, ипотеки, заемные средства, если говорить о предпринимателях, то это большие кредиты, взятые на развитие бизнеса под залог имущества. В такие моменты становится гораздо сложнее платить по счетам и на мой взгляд, правильно будет воспользоваться такой возможностью, как процедура банкротства.

В случае если вы понимаете, что уже нет возможности оплачивать задолжности, я призываю не тянуть с банкротством. Если процесс начнёте вы, у вас будет возможность указать саморегулируемое объединение арбитражных управляющих, из состава которого назначат управляющего по вашему делу. В случае если процедуру инициирует банк, такой возможности не будет.

Наша компания «Аристократ» провела тысячи успешных дел о банкротстве физических лиц. Мы справлялись и с достаточно уникальными делами, например снятие ипотечной задолжности. Наверное, не все знают, но это самый обеспеченный для банка вид кредита, ведь залогом его возврата выступает непосредственно сама квартира. Однако, наши специалисты выиграли множество подобных дел, где в итоге люди остались в своих квартирах.

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