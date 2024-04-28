EXEED представляет новый внедорожник TXL: Инновации в каждой детали

Бренд EXEED представил новый внедорожник TXL с высокими ходовыми качествами и передовыми технологиями. Автомобиль обновлен как снаружи, так и внутри, предлагая четыре комплектации: Business, Prestige, Premium и Flagship.

Новый TXL от EXEED предлагает два варианта двигателя: 1.6-литровый с 194 л.с. и 2.0-литровый с 197 л.с. с турбонагнетателем, который обеспечивает динамичность и мощность при крутящем моменте 375 Н*м, достигаемый уже при низких оборотах. Разгон до 100 км/ч занимает 8,7 секунды. Коробки передач Getrag 7DCT и 8AT Fuzhen обеспечивают плавное переключение передач и уверенный разгон. Алюминиевые поршни, системы управления турбиной и процессом сгорания делают двигатели нового TXL эффективными и мощными.

Новый TXL от EXEED имеет стильный дизайн со спортивными элементами, такими как красные тормозные суппорты и уникальные 20” диски. Внутренний интерьер обновлен новыми сиденьями, приборной панелью и аудио системой LION MELODY. Двойной экран изогнутой формы и восьмиядерный процессор SNAPDRAGON обеспечивают высокую производительность. Ассистенты вождения ADAS и проекционный дисплей доступны в комплектации FLAGSHIP. Рычаг переключения автоматической коробки передач перемещен на рулевую колонку для удобства. Новый TXL предлагает охлаждаемую беспроводную зарядку и кнопки памяти на дверных панелях для комфорта и стиля.

Сиденья в салоне обеспечивают премиальный комфорт: водительское кресло с 8 электрорегулировками, памятью положений, обогревом, вентиляцией и массажем. Для переднего пассажира – сиденье повышенной комфортности с 6 электрорегулировками. Двузонный климат-контроль с системой ароматизации воздуха включает 3 аромата и 5 режимов интенсивности.

О стоимости нового TXL будет объявлено ближе к старту продаж. Эксклюзивный внедорожник EXEED TXL с уникальной гарантией 7 лет или 200 тыс. км пробега — это фирменная особенность бренда, которая делает его лидером на рынке.





«EXEED Центр Альбион-Моторс»,

г. Новосибирск , Улица Станционная, 89,

+7 (383) 363‒77‒22

https://albion-exeed.ru/

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