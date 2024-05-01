Губернатор Новосибирской области встретился с жителями в Центральном парке 1 мая

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретил 1 мая вместе с жителями в Центральном парке Новосибирска.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с жителями 1 мая в Центральном парке города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Травников подчеркнул, что хотя название праздника менялось в разные периоды истории, его суть оставалась неизменной.

«Сегодня у горожан и гостей нашей областной столицы появилась возможность не просто по-весеннему весело отметить первомай, но и познакомиться с наиболее востребованными направлениями работы профсоюзов, специальностями, по которым ведут подготовку наши образовательные учреждения», — написал губернатор области.

Травников также выделил техническую выставку молодых разработчиков, которые уже на стадии обучения создают инновационные продукты, начиная от виртуальных экскурсий по историческим местам до проводных дронов.



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