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общество проиcшествия

На Новосибирскую области надвигается дождь и ураганный ветер

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение.

В предстоящие дни на Новосибирскую область надвигаются дождь и ураганный ветер, предупредили в ГУ МЧС региона. Жителям было отправлено смс-предупреждение о грядущей непогоде.

По данным синоптиков, 2 мая ожидается дождь, а в некоторых районах скорость ветра может достигать 21 метра в секунду.

Спасатели призывают всех жителей быть бдительными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить по телефону 112.

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Дамир Трубников

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