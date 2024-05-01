В Новосибирске в подъезде дома нашли бездомного сфинкса

Жительница Новосибирска ищет новых хозяев для брошенных кошек.

В одном из домов в Новосибирске обнаружили двух потерянных кошек в подъезде. Информацию об этом опубликовали в группе «Потеряшка-НСК» во Вконтакте.

По сообщению автора поста Натальи, которая нашла животных, одна из кошек оказалась сфинксом. У сфинкса белые усики, и он очень мерзнет, не подпуская к себе никого. Наталья дала ему одеяло. Вторая кошка серая с пятнышком, очень ласковая и любит быть на руках.

Теперь Наталья ищет хозяев для найденных кошек, так как сама не может их приютить.