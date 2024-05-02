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общество
На правах рекламы реклама

Движение вверх: Дом-небоскреб GRANDO завоевывает сердца новосибирцев

Фото: пресс-служба VIRA

Компания VIRA готовится к сдаче в эксплуатацию жилого комплекса GRANDO – ультрасовременного 30-этажного небоскреба-красавца бизнес-класса в самом центре Новосибирска, его высота без малого 100 метров.

Благодаря актуальным урбанистическим тенденциям, футуристической архитектурной концепции, продуманной организацией пространства, сплошному остеклению фасадов, удалось добиться «прозрачности» GRANDO и комплекс напоминает кристалл, переливающийся разными цветами в зависимости от погоды. Это решение в духе актуальной сегодня «зеркальной» архитектуры, в парадигме которой возводится большинство высотных зданий за рубежом. Все это создает атмосферу исключительности.

Помимо уникальной зеркальной архитектуры GRANDO – по-настоящему «умный дом», здесь будет реализована комплексная система видеонаблюдения и видеоаналитики, идентификация будет осуществляться по FaceID, а шлагбаум в паркинг открываться после считывании радиочастотной метки в автомобиле. В мобильном приложении для жильцов всегда будет отражена актуальная информация по индивидуальному расходу энергоресурсов, здесь же можно будет заказать электронный пропуск для гостей и их автомобиля, своевременно оплатить коммунальные услуги, посмотреть видео с камер безопасности, дистанционно открыть калитку или входную дверь, оперативно связаться со службой безопасности или оставить заявку для управляющей компании. Система «умный дом» – новый уровень комфорта, который будет доступен всем жителям GRANDO.

Фото Движение вверх: Дом-небоскреб GRANDO завоевывает сердца новосибирцев 2

«В декабре 2022 года Новосибирск узнал, что VIRA строит новый во всех смыслах комплекс GRANDO. На тот момент это был хорошо знакомый горожанам «Вира-строй», но девелопер сменил не только бренд-платформу: трансформация строительной компании подчеркнула намерение выйти из ниши жилья эконом-класса и создать продукт другого уровня. С того момента начался ажиотаж у интересантов. Продуманная организация пространства, модный дизайн лобби и подъездов — об этом заявляют многие современные застройщики, но VIRA сделала это действительно незаурядно. Если рассмотреть проект внимательно, то окажется, что лобби первого этажа великолепное и практичное: оно занимает 450 квадратов, к тому же будет круглосуточно работать консьерж-служба. Здесь удобно подождать такси, встретить курьера из службы доставки и даже увидеться с клиентами — идеально для людей, которые встраивают бизнес в повседневность и хотят жить продуктивно, используя свободное время для своего удовольствия. В Grando продуман досуг для детей. Качели, песочницы, карусели, игровые и развивающие интерактивные комплексы — все площадки удобны и безопасны. Созданы и зоны отдыха для родителей, и места для активного спорта. Приоритеты нового бренда: семья, надежность, умные решения, смелость – идеально реализованы в GRANDO, на наш взгляд» – говорит Лев Нагорняк директор по продажам VIRA.

Жить в GRANDO – значит быть всегда в центре событий. Развитая инфраструктура вблизи небоскреба позволит сохранить высокий темп жизни, не упуская возможности большого города. GRANDO возведен на улице Фрунзе, в 5 минутах от ст. метро «Березовая роща» и одноименного парка, а также популярного торгового центра «Сибирский Молл». Даже в час пик дорога от центра города займет не более 10 мин.

В GRANDO также учтен двухуровневый подземный паркинг на 138 машиномест с лифтами, ведущими на жилые этажи. Паркинг организован как настоящий мини-город, с удобными сервисами, зарядками для электрокаров. Каждое движение продумано – для паркинга создана транспортная карта, чтобы регулировать трафик с максимальным комфортом для жильцов.

Сейчас на парковки в ЖК GRANDO действует рассрочка без удорожания. Первоначальный взнос от 30 %, а остаток стоимости можно разделить равными ежемесячными платежами до июня 2024 года.

Помимо этого, приобрести квартиру возможно в формате обмена – один из самых безопасных и востребованных инструментов приобретения нового жилья. Программа обмена от VIRA подходит для тех, кто хочет продать старое и приобрести новое через одно окно, кому важна безопасность и скорость. VIRA выкупает квартиру, а денежные средства с продажи вторичного жилья идут в счёт оплаты новой квартиры.

«Для VIRA – это один из самых значимых проектов, т.к. именно с него началась история обновления компании, именно GRANDO отразил смену наших приоритетов – акцент на интересную и современную архитектуру, позволяющую дому стать достопримечательностью района и даже города», – делится Лев Нагорняк, директор по продажам VIRA.

VIRA – один из лидеров строительной отрасли Сибири, входящий в ТОП застройщиков Новосибирской области по объему ввода жилья и обладающий наивысшим рейтингом надежности «5», по данным Единого ресурса застройщиков. VIRA – это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

Контактные данные:

Офис продаж: ул.Фрунзе 63

тел: +7383271-22-22

vira-stroy@bk.ru

vira-stroy.ru

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Роман Чугаев
Журналист

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