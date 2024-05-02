Движение вверх: Дом-небоскреб GRANDO завоевывает сердца новосибирцев

Компания VIRA готовится к сдаче в эксплуатацию жилого комплекса GRANDO – ультрасовременного 30-этажного небоскреба-красавца бизнес-класса в самом центре Новосибирска, его высота без малого 100 метров.

Благодаря актуальным урбанистическим тенденциям, футуристической архитектурной концепции, продуманной организацией пространства, сплошному остеклению фасадов, удалось добиться «прозрачности» GRANDO и комплекс напоминает кристалл, переливающийся разными цветами в зависимости от погоды. Это решение в духе актуальной сегодня «зеркальной» архитектуры, в парадигме которой возводится большинство высотных зданий за рубежом. Все это создает атмосферу исключительности.

Помимо уникальной зеркальной архитектуры GRANDO – по-настоящему «умный дом», здесь будет реализована комплексная система видеонаблюдения и видеоаналитики, идентификация будет осуществляться по FaceID, а шлагбаум в паркинг открываться после считывании радиочастотной метки в автомобиле. В мобильном приложении для жильцов всегда будет отражена актуальная информация по индивидуальному расходу энергоресурсов, здесь же можно будет заказать электронный пропуск для гостей и их автомобиля, своевременно оплатить коммунальные услуги, посмотреть видео с камер безопасности, дистанционно открыть калитку или входную дверь, оперативно связаться со службой безопасности или оставить заявку для управляющей компании. Система «умный дом» – новый уровень комфорта, который будет доступен всем жителям GRANDO.

«В декабре 2022 года Новосибирск узнал, что VIRA строит новый во всех смыслах комплекс GRANDO. На тот момент это был хорошо знакомый горожанам «Вира-строй», но девелопер сменил не только бренд-платформу: трансформация строительной компании подчеркнула намерение выйти из ниши жилья эконом-класса и создать продукт другого уровня. С того момента начался ажиотаж у интересантов. Продуманная организация пространства, модный дизайн лобби и подъездов — об этом заявляют многие современные застройщики, но VIRA сделала это действительно незаурядно. Если рассмотреть проект внимательно, то окажется, что лобби первого этажа великолепное и практичное: оно занимает 450 квадратов, к тому же будет круглосуточно работать консьерж-служба. Здесь удобно подождать такси, встретить курьера из службы доставки и даже увидеться с клиентами — идеально для людей, которые встраивают бизнес в повседневность и хотят жить продуктивно, используя свободное время для своего удовольствия. В Grando продуман досуг для детей. Качели, песочницы, карусели, игровые и развивающие интерактивные комплексы — все площадки удобны и безопасны. Созданы и зоны отдыха для родителей, и места для активного спорта. Приоритеты нового бренда: семья, надежность, умные решения, смелость – идеально реализованы в GRANDO, на наш взгляд» – говорит Лев Нагорняк директор по продажам VIRA.

Жить в GRANDO – значит быть всегда в центре событий. Развитая инфраструктура вблизи небоскреба позволит сохранить высокий темп жизни, не упуская возможности большого города. GRANDO возведен на улице Фрунзе, в 5 минутах от ст. метро «Березовая роща» и одноименного парка, а также популярного торгового центра «Сибирский Молл». Даже в час пик дорога от центра города займет не более 10 мин.

В GRANDO также учтен двухуровневый подземный паркинг на 138 машиномест с лифтами, ведущими на жилые этажи. Паркинг организован как настоящий мини-город, с удобными сервисами, зарядками для электрокаров. Каждое движение продумано – для паркинга создана транспортная карта, чтобы регулировать трафик с максимальным комфортом для жильцов.

Сейчас на парковки в ЖК GRANDO действует рассрочка без удорожания. Первоначальный взнос от 30 %, а остаток стоимости можно разделить равными ежемесячными платежами до июня 2024 года.

Помимо этого, приобрести квартиру возможно в формате обмена – один из самых безопасных и востребованных инструментов приобретения нового жилья. Программа обмена от VIRA подходит для тех, кто хочет продать старое и приобрести новое через одно окно, кому важна безопасность и скорость. VIRA выкупает квартиру, а денежные средства с продажи вторичного жилья идут в счёт оплаты новой квартиры.

«Для VIRA – это один из самых значимых проектов, т.к. именно с него началась история обновления компании, именно GRANDO отразил смену наших приоритетов – акцент на интересную и современную архитектуру, позволяющую дому стать достопримечательностью района и даже города», – делится Лев Нагорняк, директор по продажам VIRA.

VIRA – один из лидеров строительной отрасли Сибири, входящий в ТОП застройщиков Новосибирской области по объему ввода жилья и обладающий наивысшим рейтингом надежности «5», по данным Единого ресурса застройщиков. VIRA – это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

Контактные данные:

Офис продаж: ул.Фрунзе 63

тел: +7383271-22-22

vira-stroy@bk.ru

vira-stroy.ru

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