КвадроБум 2024: фестиваль скорости, драйва и семейного отдыха

4 мая 2024 года Новосибирск станет эпицентром адреналина и развлечений, ведь именно в этот день в парке Ствол пройдет масштабный фестиваль экстремальных видов спорта «КвадроБум»!

Событие, которое объединит любителей скорости, ценителей активного отдыха и просто тех, кто хочет провести незабываемый день, наполненный яркими эмоциями и позитивом.

Гонка для всех

Главным событием фестиваля станут захватывающие гонки на квадроциклах. Участники смогут проявить свои навыки и мастерство в пяти разных классах:

Класс UTV;

Класс ATV с 300 до 649;

Класс ATV с 650 до 1000;

Класс детский ATV до 10 лет: для юных гонщиков, которые только начинают свой путь в мире экстрима.

Класс детский ATV с 11 до 14 лет: для подростков, которые уже освоили азы управления квадроциклом и готовы к серьезным соревнованиям. Регистрация уже открыта на сайте: https://clck.ru/3AGMUM

Больше, чем просто соревнования

КвадроБум — это не только соревнования, но и настоящий праздник для всей семьи! Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа, включающая:

Шоу-программу от ведущего радио «Европа Плюс»: зажигательная музыка, конкурсы и розыгрыши создадут атмосферу праздника и веселья.

Разнообразные угощения: шашлык, плов и другие вкусности помогут подкрепиться и восстановить силы после активного отдыха.

Награды победителям: участники гонки получат памятные призы, а победители – ценные награды.

Тест-драйвы: возможность испытать новый квадроцикл РМ 800 Т от «Русской Механики» и мотоцикл SPR 250.

Вход на фестиваль свободный!

Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу скорости, драйва и позитива! «КвадроБум 2024» — это событие, которое нельзя пропустить!

По вопросам участия и партнёрства на фестивале, обращаться по телефону +7 383 377 71 08

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