Все дело в «Тактике»: вездеходы нового поколения

В Новосибирске стартовали продажи вездехода нового поколения «Тактик». На нем можно преодолевать любое бездорожье. Успейте протестировать новую технику уже в ближайшие дни – на фестивале «КвадроБум-2024», совместив с захватывающими дух развлечениями.

Компания «АвтоСпецЦентр» официальный дилер вездеходов «Тактик» в СФО открыла продажи вездеходов экстремальной проходимости.

Легкий, маневренный, комфортный, проходимый, скоростной, плавающий – этот вездеход, сможет заменить джип и квадроцикл. На нем можно передвигаться по городским улицам или отправиться в экстремальное путешествие.

Для этого вездехода практически не существует сложного бездорожья: он уверенно двигается и по болотистой и пересечённой местности, и по глубокому рыхлому снегу, а также может переплыть водоем, безотказен при температурах от минус 40°С до плюс 40°С.

Вездеход представляет собой колёсную машину на шинах низкого давления. Конструкция выполнена на раме шарнирного типа с переломным механизмом поворота.

Кабина вездехода «Тактик» очень комфортна, в ней 2 регулируемых сиденья, а ее ширина целых 1,6 м. Лобовое стекло удобно открывается. В жару можно проветривать, а любителей зимних походов согреет мощная печка.

Надежность техники проверена многократными испытаниями. А те, кто хотят испытать драйв от управления вездеходом нового поколения, может лично протестировать его обратившись в компанию «АвтоСпецЦентр».

А в субботу, 4 мая, на фестивале экстремальных видов спорта «КвадроБум -2024», который пройдет в парке «Ствол» (пос. Восход, ул. Долинная, 20 к1), можно не только испытать вездеход, но и окунуться в мир адреналина и развлечений.

Стоимость вездехода в базовой комплектации 1890 000 руб.

АвтоСпецЦентр:

ул. Дунаевского, 16/5

ул. Жуковского, 96/2

Тел.: 8 800 555 83 01

Сайт: www.specauto-nsk.ru/category/vezdehody-taktik

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