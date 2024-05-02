ВТБ присоединился к сервису безналичных расчетов для самозанятых в приложении ФНС России «Мой налог». С его помощью плательщики налога на профессиональный доход — физические лица и индивидуальные предприниматели — могут принимать оплату за товары и услуги банковскими картами и через Систему быстрых платежей (СБП).

Сервис доступен клиентам всех российских банков-пользователям приложения «Мой налог», что обеспечивает удобство и оперативность расчетов в режиме онлайн, а также прозрачность взаимодействия самозанятых и их клиентов. Функционал реализован совместно с платежной платформой НКО «МОБИ.Деньги».

Партнерское решение ВТБ и «МОБИ.Деньги» одобрено ФНС России и опубликовано в приложении «Мой налог». Выбрать платежного агента и подключить сервис пользователи могут в разделе «Платежи» («Платежная информация») — «Получение средств»-«Платежные агенты». Впервые услуга безналичных расчетов в приложении «Мой налог» была реализована в 2022 году.

Для запроса платежа за товар или услугу самозанятый формирует в приложении счет в адрес клиента − физического лица, ИП или юридического лица и выбирает «Онлайн-оплату». Ссылку на счет он может отправить в мессенджере или по электронной почте. Заказчику достаточно перейти по ссылке и выбрать удобный способ оплаты − по карте или СБП. После оплаты средства автоматически поступят на карту или счет, указанные при подключении сервиса самозанятым.

ВТБ расширяет набор инструментов для приема платежей и предлагает современные цифровые сервисы для разных сфер и масштабов бизнеса. В России зарегистрировано уже 10 млн самозанятых. Интеграция эквайринга ВТБ в приложение «Мой налог» позволяет предоставить им еще один удобный способ расчетов − выставлять счета и принимать оплату за пару кликов, при этом соблюдая все требования налогового законодательства», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

«МОБИ.Деньги уже много лет специализируется на розничных платежах и переводах. Для нас этот проект – отличная возможность применить накопленный опыт в реализации столь масштабной и социально значимой инициативы совместно с ВТБ и ФНС России», − прокомментировал Александр Евдокимов, коммерческий директор «МОБИ.Деньги».

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