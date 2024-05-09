Болеем за наших: грандиозный спортивный праздник, посвященный годовщине Победы, стартует завтра в Новосибирске

На целых три дня Новосибирск станет эпицентром детского футбола России. С 10 по 12 мая на стадионе «Спартак» будет проходить первый Всероссийский детский турнир по футболу «Кубок Победы». Фантастическая церемония открытия, захватывающие матчи, крутая развлекательная программа – рассказываем подробно, что ждет гостей грандиозного спортивного праздника.

Организатор мероприятия – медиахолдинг «СибФМ Group» при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и при информационной поддержке телеканала ОТС, рекламного агентства «Реклама Онлайн» и группы компаний «Выбери радио».

Турнир приурочен к 79-годовщине Великой Победы. «Соревнования Кубка не случайно проходят в дни, когда вся наша страна отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Миллионы российских семей бережно хранят память о своих родных и близких, тех, кто, сражаясь на фронте, работая в тылу, приближали Победу и мирное будущее для всех нас. Уверен, что участники Кубка Победы, все юные жители России и Новосибирской области знают и помнят о подвиге своих предков-победителей, также как они уважают своих сверстников, любят родителей, и нашу общую Родину – Россию», — приветствуя участников мероприятия, отметил Губернатор Новосибирской областиАндрей Травников.

«Соревнования по футболу «Кубок Победы» — это не только праздник спорта, но и возможность отдать дань уважения ветеранам и всем тем, кто внёс вклад в Великую Победу. Турнир способствует развитию патриотического воспитания и здорового образа жизни у подрастающего поколения», – подчеркнула директор «СибФМ Group» Марина Волк.

Сражаться за победные кубки на поле выйдут8-летние спортсмены из 16 команд: «Форвард» (Красноярск), «Первый Гол» (Томск), «Пионер» (Омск), «Импульс» (Иркутск), «Динамо» (Новосибирск),«Академия Динамо» (Барнаул), «Uralkids» (Екатеринбург),«Динамо» (Нижневартовск), «СШ Бердск» (Бердск), «Темп» (Барнаул), «Импульс» (Кемерово), «Лидер» (Тюмень), «ФК Северск»(Северск), «Сибиряк» (Новосибирск), «Ермак» (Томск), «Спартак-Юниор» (Новокузнецк).

Первые игры стартуют уже в 10 часов 10 мая. И можно будет сразу же поболеть за наших: новосибирцы померяются силами с командой из Тюмени, а команда из Бердска сразится с томичами. Часом позже также против томичей на поле выйдет еще одна новосибирская команда.

А в 12 часов начнется главное событие первого дня: церемония открытия турнира -фееричное спортивное шоу с парадом команд, флаговой разводкой и впечатляющим заездом знаменитой мотоциклетной группы «Ночные волки» в финале.

Вести мероприятие будет легендарныйголосрадио «Юнитон», один из самых известных новосибирских радио-диджеевАлексей Харитонов — музыкальный редактор, комментатор хоккейных матчей, обладатель престижной радиопремии имени Попова, чей голос наверняка знаком многим новосибирцам. С приветственным словом к горожанам обратятсяпервые лица города.

После чего команды продолжат соревнования во втором туре.

Кстати, 10 и 11 мая у участников и гостей турнира будет уникальная возможность пообщаться, сфотографироваться и взять автографу известного футбольного блогера, спортсмена-любителя, одного из первых медиафутболистов РоссииЕвгения Спирякова. Это первый любитель-блогер, который сыграл в товарищеском матче за клуб Российской премьер-лиги. О его пути от владельца небольшого магазина до одного из самых популярных футбольных блогеров России с почти миллионом подписчикови успешного бизнесмена писал «Forbes». А в перчатках его бренда играют Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и другие российские футбольные звезды.

Юных голкиперов 10 мая ждет мастер-класс для вратарей от мастеров новосибирского филиала знаменитой московской футбольной академии «Динамо», а 11 мая в роли наставника выступит Евгений Спиряков.

11 мая состоится 3 тур соревнований, а 12 мая команды сразятся в финале.

12 мая в 14 часов на торжественной церемонии закрытия победителям будут вручены золотой и серебряный Кубки.

Все три дня спортивного праздника детейждет захватывающая развлекательная программа с, играми, призами и огромным количеством конкурсов. Авсех гостей -вкусные угощения, море ярких впечатлений и возможность сделать улетные фото на память. Так что, скучать точно не придется!

Вход на турнир свободный.

«Кубок Победы» состоится с 10 по 12 мая 2024 года с 10:00 до 18:00.

Место проведения: стадион «Спартак» (ул. Фрунзе, 15).

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