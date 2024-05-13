Стратегия успешного поступления в Омский политех: как получить +10 баллов к ЕГЭ

Успех поступления в вуз зависит не только от результатов экзаменов, но и от индивидуальных достижений выпускников. В ОмГТУ рассказали, за что положены дополнительные баллы, которые могут значительно повлиять на конкурсные позиции абитуриента.

Поступающие в ОмГТУ на программы бакалавриата и специалитета могут получить до 10 дополнительных баллов за следующие достижения:

1.Отличная учеба

Аттестат или диплом о среднем или начальном профессиональном образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» дадут преимущества:

1 балл, если среднее арифметическое значение заявленных конкурсных баллов ЕГЭ либо баллов по вступительным испытаниям составляет меньше 60;

5 баллов, если среднее значение 60 баллов и более.

2.Значок ГТО

Чтобы получить знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», нужно выполнить нормативы в нескольких спортивных испытаниях. Золотой знак принесет 3 балла, серебряный – 2, бронзовый – 1.

3.Участие в конкурсах и олимпиадах

Победители, призеры и участники различных олимпиад, конкурсов, премий и чемпионатов, утвержденных документом, могут получить до 10 дополнительных баллов.

4.Спортивные достижения

Звание мастера спорта принесет абитуриенту 4 балла, кандидата в мастера спорта – 3, наличие первого спортивного разряда – 2. Призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, победители первенств и чемпионатов России, Европы и мира получат 8–10 баллов при поступлении.

5.Военная служба

5 баллов начисляется за прохождение военной службы по призыву, контракту или мобилизации, а также за пребывание в добровольческих формированиях для выполнения задач специальной военной операции.

При поступлении в магистратуру абитуриенты могут получить до 20 баллов за участие в различных олимпиадах, конкурсах и чемпионатах (список можно найти в документе), а также 5 баллов за диплом о высшем образовании с отличием.

Важно, что в приемную комиссию необходимо предоставить копии документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений.

Поступающие из Новосибирска и Новосибирской области могут подать документы онлайн – через личный кабинет абитуриента, суперсервис «Поступление в вуз онлайн» или с помощью почты/курьерской доставки на адрес приемной комиссии. Для иногородних студентов предоставляются комфортабельные общежития.

На коммерческие места заочной и очно-заочной форм обучения документы можно подать уже сейчас, бюджетный набор начнется 20 июня. За информацией о приемной кампании можно следить в группе абитуриента ОмГТУ.

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