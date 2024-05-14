Профессия на миллион: как стать востребованным айтишником

ИТ-колледж устраивает день открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей.

Уже вот-вот, школьники окончат школу, сдадут экзамены и начнут выбирать следующее учебное заведение. Вопрос получения высшего образования у многих выпускников вызывает сомнения и неопределенность. Страх выбрать не ту профессию порой может заставить сомневаться в себе и своих возможностях.

Помочь определиться с будущей профессией готов Московский международный колледж цифровых технологий «Академия Топ». 18 мая в 15:30 учебное заведение устраивает Нетипичный день открытых дверей для учеников 9–11-х классов. Во время мероприятия гостям расскажут о подготовки кадров, познакомят с колледжем, а также помогут выбрать учебное направление.

«Академия Топ» даёт возможность освоить специальность по четырем направлениям: разработка программного обеспечения, компьютерная графика и дизайн, цифровой маркетинг, медиа и пиар, эксперт по кибербезопасности.

Учащимся дадут возможность получить самые нужные специальности, такие как разработчик компьютерных игр и мобильных приложений, графический и 3D-дизайнер, SEO-специалист, SMM-маркетолог, архитектор интернет-безопасности и другие.

Процесс обучения выстроен таким образом, чтобы удовлетворить запросы будущих работодателей. Почти около 90% занятий будут практическими. Педагогический состав колледжа – действующие сотрудники ИТ-индустрии.

Завершив учёбу, выпускник получит не только диплом государственного образца, а также международный диплом Академии ТОР на русском и английском языках и международные сертификаты от Microsoft и Autodesk.

За время учебной практики будущий кадр ИТ-отрасли сможет сформировать портфолио, для дальнейшего трудоустройства. Академия рассчитывает на то, что все её выпускники смогут найти работу именно по специальности после выпуска. Стоит также отметить, что колледж помогает студентам найти работу и зарабатывает уже в процессе обучения.

Все желающие более подробно ознакомиться с предложениями «Академии Топ» могут сделать это на день открытых дверей в Московский международный колледж цифровых технологий «Академия Топ».

Когда: 18 мая, 15:30.

Где: ул. Советская, 64/1, 3-й этаж.

Зарегистрироваться можно по телефону 7 (383) 285-01-85 или на сайте.

Московский международный колледж цифровых технологий «Академия Топ»:

ул. Советская, 64/1, 3-й этаж;



тел. 7 (383) 285-01-85;



nsk.top-academy.ru/college.



АНО ПОО ММКЦТ «Академия Топ».

Реклама. АНО ПОО ММКЦТ «Академия ТОП» ИНН 7730265193. erid: LjN8KSctc