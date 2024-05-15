Обвинение запросило 17 лет для физика из Новосибирска Анатолия Маслова

Анатолия Маслова, известного физика из Новосибирска, обвиняют в госизмене.

Уголовное дело расследовал центральный аппарат ФСБ России. Следователи предполагают, что Маслов предоставил данные, связанные с гиперзвуковыми технологиями.

На данный момент Маслов находится в СИЗО-3 в Санкт-Петербурге. Его арестовали 28 июня 2022 года. Изначально он содержался в столичном СИЗО «Лефортово». В ходе пребывания под стражей он перенес сердечный приступ.

Кроме того, под арестом также оказались еще три известных физика из Новосибирска: Дмитрий Колкер, Александр Шиплюк и Валерий Звягинцев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в магазине нижнего белья подралась супружеская пара.