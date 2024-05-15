В Новосибирске продолжается шестая неделя конкурса «Мир глазами детей»

Лучшую картину выберут жители Новосибирска 1 июня на празднике в честь Дня защиты детей.

Конкурс детских рисунков «Мир глазами детей» приглашает юных художников от 3 до 14 лет поделиться своим видением мира. Участники могут изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране. Конкурс позволит детям выразить свою любовь к России через творчество и увидеть, как разнообразно и удивительно они воспринимают окружающий мир.

Рисовать можно в любой технике: цветными карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью, пастелью и так далее. Главное, чтобы работа отражала позицию мирного и дружелюбного существования на планете. К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Заявки на участие принимаются с 1 апреля по 31 мая 2024 года. Рисунки юных новосибирцев будут размещены на официальном сайте конкурса для проведения онлайн-голосования. Каждую пятницу будут выбраны три рисунка, лидирующие по количеству лайков. Работы 27 финалистов станут известны 31 мая 2024 года.

Рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, сканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат приятные призы.

Кроме того, автор каждой работы конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки за участие на празднике от СибФМ Group.

Пусть каждый рисунок станет маленьким шедевром, отражающим уникальный взгляд ребёнка на окружающую действительность.