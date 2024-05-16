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вчера 23:00
общество

В Новосибирске и области выросло число уголовных дел по казино

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области обнародовала данные о борьбе правоохранительных органов с незаконными азартными играми в регионе за 2024 год.

По их отчету, число уголовных дел, связанных с нелегальными казино, выросло в десять раз по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2023 года.

За период проведения оперативно-розыскных мероприятий было изъято более 300 единиц игрового оборудования, включая системные блоки, игровые автоматы и терминалы.

Сотрудничество правоохранительных органов способствовало увеличению выявленных случаев преступной деятельности в сфере незаконного игорного бизнеса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали педофила, надругавшегося над ребенком.

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Игорь Кириченко
Журналист

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