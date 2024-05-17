Ипотека или аренда в Новосибирске: что выгоднее?

Многие оказываются перед выбором: купить квартиру в ипотеку или снимать. В обоих вариантах есть плюсы и минусы. Рассмотрим на примере, что выгоднее.

Кировский – один из самых привлекательных районов Новосибирска.Он занимает четвертое место по численности населения. Локация может похвастаться сложившимся объемом социальной инфраструктуры — школы и садики, поликлиники, супермаркеты, компании сферы услуг и зоны отдыха. Кроме того, здесь большое количество промышленных предприятий. В связи с чем у жителей района всегда есть хороший выбор вакансий.

Кировский – наиболее зеленых районов: здесь около 600 тысяч кв. м. парков и скверов.

В этом районе, на Затулинском жилмассиве ГК «Расцветай» возводит два крупных проекта: «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар». Сейчас застройщик предлагает специальные условиях* на готовые квартиры в этих кварталах.

К примеру, первый год под 0,1% ежемесячный платеж за квартиру-студию в «Расцветай на Зорге» – 6 800 рублей. Далее после окончания льготного периода – 17 250 рублей**. На «Цветном бульваре» сумма выплаты по субсидированной ставке – 8400 рублей,потом –21 500 рублей***. По данным Авито, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в этой локации 18 000 – 20 000 рублей.Цифры говорят сами за себя. Также помимо бытовых неудобств: что вы не чувствуете себя хозяином квартиры, зависите от чужого решения, например, хозяин жилья категорически против животных и т.д. Вклад в собственную квартиру — долгосрочная инвестиция. Цена на жилье постоянно растет. А вот потраченные на арендованные квадратные метры, работать как инвестиция не будут: эти деньги «сгорят», да и в собственность арендатору квартира не перейдет.

В любом случае, выбирать вам. Помните: каждый вариант может стать выгодным при определенных условиях, главное —правильно оценить свои возможности и перспективы.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

г. Новосибирск

Орджоникидзе, 23

Сибиряков-Гвардейцев, 51/1

Зорге,230

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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*Подробности по телефону: 255-00-83Субсидированная ставка — Банк ВТБ (ПАО).0,1 % действует первый год кредита по программе «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека».Диапазон полной стоимости кредита 5,5 ‒ 8,7%. Далее, по программе «Господдержка 2020» ‒ 8%, «Семейная ипотека»‒ 6%.

При условии страхования жизни и имущества. ПВ по программе «Господдержка 2020» — 30,1%.ПВ по «Семейной ипотеке»— 20,1%. Сумма кредита не должна превышать 6 млн. Срок действия предложения до 31 мая 2024 года. Без удорожания цены квартиры.

** Квартал «Расцветай на Зорге» стоимость квартиры-студии — 3,45 млн рублей. Стоимость действительна на момент публикации. Программа «Господдержка 2020» ‒ 8%. ПВ ‒30,1%. Срок кредита ‒ 30 лет.

*** Квартал «Цветной бульвар» стоимость 1-комнатной квартиры — 4,25 млн рублей. Стоимость действительна на момент публикации. Программа «Господдержка 2020» ‒ 8%. ПВ ‒30,1%. Срок кредита ‒ 30 лет.

Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); Сбер; Альфа- банк и др.

Застройщики: СЗ «Темпо», СЗ «Вербена». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

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