Новосибирцам грозит штраф до 1 млн рублей за уничтожение редких растений

Жителям Новосибирской области грозит штраф до 1 млн рублей за сбор и уничтожение редких растений, внесенных в Красную книгу.

Среди этих растений — медуницы, стародубки и прострелы. Министерство природных ресурсов и экологии региона опубликовало список почти 200 наименований редких растений, включая зверобой большой, кандык сибирский, венерин башмачок и лютик.

Нарушителям грозят штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей для граждан, от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 млн рублей для компаний.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд Новосибирска отправил в СИЗО двух таможенников.