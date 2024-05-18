В Новосибирске завершили поиски 37-летней женщины в черной куртке

С 6 мая 2024 года ее местонахождение было неизвестно — к поискам подключились волонтеры и полиция.

В Октябрьском районе Новосибирска благополучно завершились поиски 37-летней Натальи Ключниковой, местонахождение которой было неизвестно с 6 мая 2024 года. Женщину искали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

18 мая 2024 года стало известно, что сибирячку нашли живой. Ее здоровью ничего не угрожает.

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто распространял информацию в сети и делал репосты», – кратко написали волонтеры в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», не уточнив, где все это время была Наталья.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске больше двух недель ищут 46-летнего кареглазого мужчину.