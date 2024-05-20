До большого концерта звёзд русского шансона в Новосибирске осталось меньше двух недель

На большом вечере шансона выступят: «Воровайки», «Мафик» и «БумеR». Мероприятие состоится 31 мая в 19:00 в КК им. В. В. Маяковского, Большой зал. Билеты уже в продаже.

«Воровайки» были основаны в сентябре 1999 года, их дебютный альбом вышел в ноябре того же года. Группа привлекла внимание слушателей своими простыми, но глубокими песнями, отражающими боль и радость русского человека.

С 2001 года они активно выступают, исполнив более 100 песен за свою карьеру. Наиболее популярные композиции группы включают «Хоп, мусорок», «Жизнь блатная» и «Наколочка».

Денис Мафик — русский шансонье, музыкант, автор и исполнитель своих песен. В начале 2000-х годов он записал сборник из своих лучших песен и отправил его в различные студии. В 2005 году вышел его первый профессиональный альбом «Чики-мони». С 2011 года он активно выступает и на данный момент выпустил 12 альбомов. Его хиты, такие как «Джульетта и вор», «Мерседес», «Красивая», «Тигрёнок», «Штаны в полосочку», «Бродяги станут королями» и «Блатуй».

«БумеR» — популярная группа танцевального шансона в России. После выхода первых альбомов они завоевали большую армию поклонников. Тексты их песен оказались близки сердцам публики. У группы 10 альбомов, их композиции, такие как «Письма», «Когда уходят друзья», «Не люби её», и «Седая ночь», завоевали популярность. Даже после ухода из жизни лидера коллектива Юрия Алмазова, «БумеR» продолжает радовать фанатов как старыми хитами, так и новыми работами.

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