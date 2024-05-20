Новиком участвует во Всероссийской акции «Монетная неделя»

20 мая стартует всероссийская акция «Монетная неделя». В ее рамках граждане могут обменять монеты Банка России на банкноты без комиссии или перечислить сумму сдаваемых монет на свои счета. НОВИКОМ также присоединился к этой инициативе. Акция в банке продлится до 31 мая.

По правилам акции «Монетная неделя» любой человек может обменять монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные начиная с 1997 года. Обмен производится на банкноты и памятные монеты (при их наличии). Помимо этого, клиенты банка могут перечислить сумму сдаваемых монет на свой счет в НОВИКОМе.

Совершить обмен в рамках акции можно в московских офисах НОВИКОМа, а также в дополнительных офисах в Казани и Нижнем Новгороде. Для заполнения заявления на обмен необходимо иметь при себе паспорт. Количество сдаваемых монет не ограничено.

Заблаговременная сортировка монет по номиналу уменьшит время их обмена.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК»ИНН 7706196340 erid: LjN8JxyKC