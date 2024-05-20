Открыт набор на заочное обучение в Омском политехе

В ОмГТУ действует центр заочного и дистанционного образования, который организует учебный процесс по 27 образовательным программам, более 30 профилям подготовки и предлагает студентам уникальную возможность получить качественное образование в удобном формате.

Здесь можно приобрести актуальные знания и навыки по различным направлениям подготовки и специальностям: «Строительство», «Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение», «Проектирование технологических машин и комплексов», «Нефтегазовое дело», «Пожарная безопасность», «Менеджмент» и многим другим. Полный перечень представлен на сайте университета.

Очно-заочная и заочная формы обучения, рассказывают в политехе, имеют ряд преимуществ. Главным плюсом является гибкость образовательного процесса – студенты могут совмещать учебу с работой, благодаря чему образование становится доступным широкому кругу людей. Для тех, кто уже имеет среднее или высшее профессиональное образование, предусмотрен индивидуальный учебный план и сокращенные сроки подготовки.

Важную роль в обучении заочников играют также технологии: использование специализированных образовательных платформ позволяет студентам интегрировать учебу в свой рабочий график, получая и отправляя задания в любое время и из любого места.

Доступность – еще одно преимущество заочной формы обучения в ОмГТУ. Стоимость за семестр здесь варьируется от 20 до 28 тысяч рублей, что делает высшее образование возможным для многих.

Прием на очно-заочную и заочную формы начался с 1 марта и продлится до 24 августа. Приемная комиссия работает по адресу: пр. Мира, 11, корпус 8, этаж 1 с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 часов. Также можно подать документы через личный кабинет на сайте ОмГТУ во вкладке «Абитуриенту», с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» или отправить почтой. По вопросам поступления можно обращаться по телефону: +7 (3812) 72-90-55 и электронной почте: pk@omgtu.ru.

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