Это сложнее, чем кулинария

Свинок в «Сибагро» – это настоящие можно причислить к настоящим гурманам среди сельскохозяйственных животных. Ведь в их рационе десятки специальных рецептов комбикорма, которые разрабатывают в Кудряшовском свинокомплексе заменить, входящее в состав холдинга. Что нужно для полноценного питания поголовья и как составляют рецепты рассказал Денис Пичугин, главный технолог по кормам Кудряшовского свинокомплекса.

– Зачем животным такое разнообразие комбикормов? Разве одного, с полным набором необходимых питательных веществ, было бы недостаточно?

– Такого комбикорма просто не существует. Во-первых, в процессе роста меняется физиология животного, пищеварительная система. С возрастом меняются и требования к комбикорму – у маточного поголовья один корм, у поросят – другой. Для каждого возраста есть свой состав, который перекрывает ту или иную микрофлору. Мы производим все виды полнорационных кормов для всех возрастных групп животных, начиная от маточных кормов, заканчивая кормами доращивания и откорма. Кроме того, на разнообразие рецептур влияет наличие ингредиентов, доступность сырья, его взаимозаменяемость, различные ветеринарные требования. А еще и у животных есть свои вкусовые предпочтения, которые также нужно учитывать. Вот и выходят десятки разных составов, которые постоянно приходится пересматривать.

– И как происходит разработка рецепта?

– У нас есть спецификации кормов, где зафиксирован перечень требований к каждому виду комбикорма по его питательности. Есть ключевые позиции, которые необходимо выдерживать. Это определенное содержание белка, аминокислот, минеральных веществ. На разных стадиях развития организма их соотношение разное. Так вот, сначала смотрим сертификацию кормов в зависимости от возраста животного. Затем берем список доступного сырья – какой шрот, подсолнечный или соевый, или соевый концентрат, какое минеральное сырье и т.д. Вот из этого и комбинируем.

– Много ли составляющих в комбикорме, которые приходится учитывать?

– Основа – это зерновая часть, она у нас собственного производства и здесь мы от рынка не зависим. Закупается белковое сырье, витамины в виде премиксов, незаменимые аминокислоты, ферменты и кормовые добавки для лучшего усвоения пищи. Все это продукты инженерной мысли и трудоемких научных разработок, их приходится приобретать на рынке, и они как раз дают разнообразие рецептур.

– А что дает такое «научное» питание животных?

– Применение разных составов комбикорма направлено на то, чтобы запустить массовый процесс роста и развития организма. Причем здорового, полноценного роста. У нас, например, разрабатываются так называемые лечебные комбикорма, которые по определенной программе вводятся животным для профилактики наиболее распространенных заболеваний.

– Можно ли сравнить создание рецептуры комбикорма с кулинарией?

– В общем-то да, кулинария, только для животных. Но дело в том, что даже в самых изысканных ресторанах вам предлагают еду, ориентируясь прежде всего на ваши вкусовые предпочтения. Насколько полезна эта пища – большой вопрос, зачастую чем вкуснее еда, тем она вреднее. А животная кулинария, технология кормов, она гораздо сложнее. Здесь в рецепте нужно постоянно балансировать, учитывая, как вкусовые предпочтения животного, так и полезность, питательность корма. Главное здесь соблюсти баланс между тем, что необходимо дать животному и тем, что для него вкусно. Если сделаем состав неправильно, животное может питаться с удовольствием, но в рост это не пойдет. Наоборот, если состав будет не вкусным, но полезным – просто откажется есть. Найти тонкую грань между вкусом и пользой – это не просто кулинария, это, может быть, сложнее.

– Как и лучшие рецепты шеф-поваров ваши рецепты комбикормов также надежно охраняются?

– Да, это интеллектуальная собственность компании. Рецепт должен отвечать утвержденной спецификации, ветеринарным требованиям и мировым рекомендациям по введению сырьевых ингредиентов. А уже конкретный состав – это наше творчество.

– Может приоткроете завесу тайны, над чем сейчас работаете?

– Проводим, например, эксперименты по введению в корм экструдированных бобов сои. Они с высоким содержанием протеина и заменяют дорогостоящие белковые ингредиенты. Изучаем, как на них реагируют животные. А вообще разработки у нас ведутся постоянно. Кроме того, перенимаем положительный опыт других предприятий холдинга, апробируем его на своих площадках.

– Учесть большое количество параметров при составлении рецептов очень сложно. Применяете какие-то специальные программы?

– Конечно! Прошли те годы, когда рецепты составлялись «вручную». Есть специальные кормовые программы. В мире их несколько, а в России мы используем отечественную разработку «Корм Оптима». В нее уже «вбиты» спецификации по сырью, которое выращивают у нас в стране. Учитывается несколько десятков параметров. Каждый вид сырья анализируется и для каждого составляется определенная матрица значений питательных веществ. Для разных регионов – свои значения. Например, пшеница, выращенная в Краснодаре, будет отличаться по белку от той, которая выращена в Новосибирской области. Все это заложено в программе и значительно упрощает расчеты.

– Много времени уходит на разработку рецепта?

– Обычно меняется сразу вся линейка рецептов. Ведь изменения связаны с изменением сырья, используемого в каждом из составов. И приходится пересчитывать сразу, например, до 30 рецептов. Да, по времени это достаточно долго. Например, перестал приходить шрот соевый. Соответственно, мы смотрим, в каком рецепте его можно убрать или заменить. Наоборот, когда накапливается в запасе соевый шрот, мы снова пересматриваем составы.

– Даже самое современное программное обеспечение от ошибок не застрахует. Есть какая-то проверка получаемого по рецептуре корма?

– Да, у нас есть собственная лаборатория. Там постоянно отслеживают качество и безопасность кормов, проверяется микробиология. Исследуется питательность. Что называется, «попали в рецепт» или нет. То есть соответствует ли готовый комбикорм тому, что мы подсчитали на компьютере или где-то закралась ошибка. Отслеживаются и технологические параметры, такие как помол, качество гранул. Это тоже влияет на кормление. Контроль присутствует всегда.

– Как оцениваете свою работу, она сложная?

– Я бы сказал, она очень ответственная. Объемы производства и суммы большие. Ошибка в одной запятой может привести к невосполнимым потерям. Например, если превысить дозировку сырья, которое выдается граммами на тонну зерновой основы, можно отравить животных. Если насыпать мало препарата – он просто не сработает, и мы не ощутим эффекта от его применения. То есть от состава комбикорма в том числе зависит, будет ли работать без сбоев вся производственная цепочка.

Реклама. АО «Кудряшовское». ИНН 5433142195 Erid:LjN8KCmae