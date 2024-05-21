НОВИКОМ рассказал о поддержке промышленности на KazanForum-2024

НОВИКОМ, дочерний банк Госкорпорации Ростех, стал участником Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». О поддержке высокотехнологичных предприятий в рамках промышленной и экономической интеграции со странами Востока участникам форума рассказала старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева.

Россия сформировала собственную инфраструктуру в интересах укрепления технологического лидерства и реализации экспортного потенциала, подчеркнула в своем выступлении на KazanForum Анна Лаврентьева. К наиболее привлекательным для страны территориям для размещения отечественных высокотехнологичных производств относятся страны организаций исламского сотрудничества (ОИС).

Важным условием выхода на новые экспортные рынки является гарантированный спрос, позволяющий покрывать издержки. Также нужно адаптировать товар под запросы и предпочтения национального потребителя, соблюдая законодательства стран-партнеров. Преодолеть барьеры для экспорта помогает эффективное взаимодействие между покупателями и поставщиками. Поэтому, по мнению Анны Лаврентьевой, крайне актуальны разработка консультационных материалов для всех участников процесса и дальнейшее выстраивание партнерства. Банки, как кредиторы и инвесторы, также заинтересованы в углублении межнационального сотрудничества, ведь востребованность экспортной продукции снижает кредитные риски.

Дочерний банк Госкорпорации Ростех за счет своих доходов по согласованию с акционером реализует собственные преференциальные программы для высокотехнологичной промышленности, в том числе нацеленные на поддержку экспорта.

В ходе своего выступления спикер НОВИКОМа отметила, что особое внимание банк уделяет новым финансовым инструментам, одним из которых являются цифровые финансовые активы (ЦФА). Банк активно участвует в этой работе. Уже успешно завершены две сделки по организации выпуска ЦФА для предприятий промышленности, в том числе первый на рынке выпуск для высокотехнологичной отрасли. ЦФА также рассматриваются как возможное решение для расчетов с иностранными контрагентами, интерес к рынку ЦФА проявляют эмитенты и инвесторы из межстрановых экономических объединений.

В рамках сессии Минпромторга России Анна Лаврентьева рассказала, что в ходе взаимодействия со странами ОИС при продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности необходимо учитывать факторы устойчивого развития. Сокращение выбросов углерода – это общемировой тренд, который реализуется и в России. Компании, чтобы оставаться конкурентоспособными, уже осознаннее подходят к выбросам, учитывают факторы экологической, корпоративной и социальной ответственности, формируют систему декарбонизации на своих предприятиях и оценивают всю цепочку поставок на предмет интеграции принципов устойчивого развития в деятельность поставщиков.

Анна Лаврентьева акцентировала внимание на том, как свободные экономические зоны и индустриальные парки в странах ОИС могут быть проводниками повестки устойчивого развития и предоставлять «зеленым» проектам, направленным на «чистое» производство, определенные преференции. В свою очередь, для промышленных парков, имеющих «зеленых» резидентов, как для организаций, следующих принципам ответственного бизнеса, также могут быть введены дополнительные льготы.

«Со стороны российского банковского сектора с учетом анонсированных Банком России мер стимулирующего регулирования для кредиторов такие проекты будут иметь преференциальные условия, что заложит прочный фундамент для «строительства» созидательного будущего», — заключила старший вице-президент НОВИКОМа.

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