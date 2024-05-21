Видеоконтроль «Ростелекома» обеспечит объективные результаты экзаменов в Новосибирской области

В 2024 году школьные аттестационные экзамены в Новосибирской области пройдут под наблюдением камер «Ростелекома». Компания оснастила системой видеоконтроля 98 региональных пунктов сдачи ЕГЭ и 29 — ОГЭ. Первые экзамены начнутся уже сегодня — 21 мая.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников: «Близится пора выпускных экзаменов у школьников. Муниципалитеты нашей области готовы к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году. Есть и новшество – возможность пересдать один предмет в основное время появляется у ребят в этом году впервые. Это сделано по Поручению Президента России».

По данным регионального министерства образования, для участия в основном периоде ЕГЭ в этом году зарегистрировалось свыше 14,9 тысячи человек, ОГЭ — почти 36,3 тысячи.

«Цифровые технологии гарантируют прозрачность экзаменационного процесса и минимизируют спорные ситуации. В Новосибирской области мы уже много лет обеспечиваем видеонаблюдение за проведением ЕГЭ, в этом году аналогичная система будет впервые применяться и при сдаче ОГЭ», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Провайдер оборудовал видеонаблюдением почти 1,5 тысячи аудиторий, в которых пройдет государственная итоговая аттестация. Камеры будут фиксировать процесс тестирования и вести прямую трансляцию на специализированный портал. В угол обзора устройств попадают все экзаменуемые, а также места печати, сканирования и раскладки материалов. При этом, соблюдается конфиденциальность персональных данных и ответов на вопросы тестов.

Запись будет храниться в центре обработки данных «Ростелекома»: при необходимости файлы можно будет пересмотреть. Кроме того, система видеонаблюдения оснащена искусственным интеллектом, который анализирует действия участников экзаменационного процесса и при выявлении нарушений подает сигнал онлайн-наблюдателям. Для них в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств уже организовано более 40 рабочих мест.

Напомним, в этом году «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение при проведении досрочного периода сдачи ЕГЭ с 22 марта по 22 апреля. Основной этап ЕГЭ пройдет с 23 мая по 5 июля, ОГЭ — с 21 мая по 2 июля.

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