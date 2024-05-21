ЖК LUNA от девелопера VIRA — в финале премии URBAN 2024

В этом году среди 220 претендентов именно ЖК LUNA, разработанный девелопером VIRA, вышел в финал отраслевой премии Urban 2024. Проект заявил о своём уникальном видении и подходе к созданию жилья, став финалистом в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса Сибирского федерального округа».

ЖК LUNA — это современный проект комфорт-класса. Его архитектура вдохновлена космическими мотивами, что придает комплексу особенную атмосферу. LUNA — это не просто жилой комплекс – это сообщество мечтателей и стремящихся к звёздам людей, которые выбирают для себя жизнь в окружении комфорта и безопасности. Проживание в LUNA — это возможность ощутить себя частью чего-то большего, примкнуть к комьюнити, где каждый день наполнен смыслом и вдохновением. Жилой комплекс отличается уникальным сочетанием современной архитектуры и дизайна, идёт в ногу с высокими стандартами жизни, создавая идеальные условия для роста и развития.

«Достичь финала в таком престижном конкурсе, как Urban 2024 — это подтверждение высокого уровня нашей работы, — говорит Александр Савельев, генеральный директор компании VIRA. — Мы создали не просто жильё, а место, где каждый может найти свой идеальное место. Это больше, чем дом — это целый мир, предназначенный для тех, кто мечтает и стремится к высокому качеству жизни».

Urban ежегодно выделяет самые впечатляющие достижения в области жилой недвижимости, стимулируя инновации и качество в строительстве, архитектуре и управлении городским пространством. Независимая экспертная комиссия, состоящая из ведущих специалистов отрасли, оценивает каждый проект, учитывая всю глубину и комплексность разработки. Победители премии будут торжественно объявлены на церемонии награждения Urban в концертном зале RED ARENA, что состоится в рамках годового форума недвижимости «Движение» в Сочи.

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