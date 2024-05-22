23 мая в ТРЦ «Галерея Новосибирск» состоится эксклюзивное мероприятие «Успешные женщины Сибири 2024»

Проект «Успешные женщины Сибири» создан мультимедиапроектом «Собака.ru». Редакция запускает проект уже третий раз, исследуя выдающиеся достижения женщин Сибири в области большого и малого бизнеса, топ-менеджмента и консалтинга, идеологии, стратегии, развития и обучения.

Эти женщины строят ресторанные, фитнес и бьюти империи, занимаются разработками и производством, запускают масштабные стартапы и создают уникальные обучающие продукты. Они — эксперты в своей сфере и точно знают, как сделать жизнь каждого продуктивнее и успешнее.

ТРЦ «Галерея Новосибирск» решил отметить успешных женщин и создал уникальное событие для участниц проекта. Перед официальным награждением героинь проекта в мэрии г. Новосибирска, ТРЦ совместно с мультимедиапроектом «Собака.ru», отметит выдающиеся достижения женщин, которые, развивая свой бизнес и себя, развивают и прославляют сибирский регион.

Участницы приглашены в уютный зал кинотеатра «Каро 10», где «Галерея Новосибирск» радушно примет своих гостей и создаст атмосферу комфорта и вдохновения. В программе publick-tallk с Ольгой Просветовой — серийным предпринимателем, создателем франчайзинговой сети, экспертом в сфере производства и торговли женской одежды, Ириной Кендиной – массажистом, телесно-ориентированным практиком проекта «Посольства красоты» и Светланы Жирняковой — основателем и руководителем «Пространства красоты». Женщины обсудят актуальные темы в бизнесе, поговорят о личном, зададут интересующие вопросы.

Стилист Анна Кравченко проведет трендовый и актуальный мастер-класс с подбором летних образов из магазинов ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Классика жанра».

На спецпроект могут попасть не только номинанты премии, но и часть обычных посетительниц ТРЦ, которые получат заряд вдохновения и пообщаются с успешными женщинами со всей Сибири.

Это мероприятие станет мощным импульсом для будущих поколений женщин-лидеров, которые будут преуспевать в своей деятельности и служить примером для других.

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