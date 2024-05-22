Банк Уралсиб в Новосибирске победил в конкурсе «Финансист года-2023»

21 мая 2024 года в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялась церемония награждения победителей конкурса «Финансист года-2023», Банк Уралсиб в Новосибирске победил в номинации «Финансовые услуги для предприятий малого и среднего бизнеса».

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и возможности для ведения бизнеса, индивидуальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание.

В прошлом году Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в большом количестве мероприятий, посвященных деловой и социальной тематике, активно взаимодействовал с различными фондами, ассоциациями, министерствами и ведомствами региона.

«Все эти годы мы ставим своей стратегической задачей повышение качества обслуживания на всех этапах взаимодействия с клиентами. Усиленная работа в этом направлении дала нам возможность получать обратную связь от предпринимателей, узнавать их потребности. Это позволило расширить спектр услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса, повысить свою привлекательность на финансовом рынке», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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