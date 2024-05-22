Новикомбанк поддерживает проекты станкостроения

НОВИКОМ, дочерний банк Госкорпорации Ростех, наращивает поддержку отечественного станкостроения. Среди партнеров банка — российский разработчик современных станков для промышленности Холдинг СТАН (входит в контур Ростеха). Об этом в ходе своего выступления на международной выставке «Металлообработка – 2024» рассказал заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.

В последние годы станкостроительная отрасль демонстрирует значительный рост: объём рынка за 2023 год увеличился более чем в 2 раза, рост внутреннего производства составил 61%, а его объём достиг 102 млрд рублей. Этому способствовали беспрецедентные меры господдержки. В их числе – госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в рамках которой действует федеральный проект, направленный на поддержку станкостроительной отрасли. Также сформирован пакет мер, который касается модернизации действующих и строительства новых мощностей и стимулирования спроса.

Рассчитывая на достижение технологического лидерства в станкостроении, правительство планомерно наращивает его финансирование: на эти цели планируется выделить более 300 млрд рублей до 2030 года. Обновляется и подход к сфере. Россия планирует войти в топ-25 стран по уровню роботизации, а станкостроению отдается особая роль мультидисциплинарной отрасли в развитии страны. Это стремление полностью соответствует стратегии НОВИКОМа, который позиционирует себя как банк развития технологий.

«Банк НОВИКОМ специализируется на поддержке высокотехнологичных отраслей промышленности. Мы не только предоставляем кредитование на оптимальных условиях, но и интегрируем инструменты господдержки в проекты. Станкостроение лежит в основе технологического лидерства государства, поэтому мы уделяем особое внимание взаимодействию с предприятиями этой отрасли», — рассказал Алексей Кузнецов.

«Металлообработка» — традиционное отраслевое событие, которое в течение 40 лет регулярно собирает лучших специалистов и крупнейшие компании России, стран СНГ, Ближнего и Дальнего Востока и других станкостроительных регионов мира. В своем обращении к участникам выставки генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что такие профильные дискуссионные площадки приобретают особое значение в рамках решения задач, поставленных перед промышленностью Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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