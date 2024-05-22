ВТБ Лизинг предлагает автомобили Chery с увеличенной выгодой

ВТБ Лизинг предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям автомобили Chery на выгодных условиях. Выгода может составить до 24% от рекомендованной розничной стоимости автомобиля в зависимости от модели. Предложение действует до 31 мая 2024 года.

Приобретая автомобиль Chery через ВТБ Лизинг, клиенты получают не только доступ к надёжному транспортному средству, профессиональную поддержку со стороны команды лизинговой компании, а также выгодные условия финансирования. Компании могут выбрать различные опции финансовой аренды: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или минимальным удорожанием, а также сэкономить за счёт налоговых преференций для компаний на ОСН.

Максимальную выгоду в размере 24,5% от стоимости автомобиля можно получить, приобретая в лизинг кроссовер Chery TIGGO 7 PRO MAX (РРЦ – 3 260 000 руб.). При авансе 20% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платеж составит 62 536 рубля. При этом компании также смогут сэкономить до 40% от стоимости владения автомобилем в период финансовой аренды за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и снижения налога на прибыль. При оформлении в лизинг Chery TIGGO 7 PRO MAX экономия на налогах составит более 1 400 000 руб.*

Седан Chery ARRIZO 8 доступен в лизинг с выгодой 15,7% за 61 773 руб. в месяц в течение 5 лет при оплате аванса 20%. За весь период действия договора клиенты на ОСН могут сэкономить на налогах более 1 300 000руб.*

Автомобили Chery отлично подходят для российских дорог, имеют элегантный внешний вид, обладают отличными ходовыми свойствами, позволяя чувствовать себя комфортно и водителю, и пассажирам. Марка пользуется популярностью среди российских покупателей. Все модели по техническим характеристикам соответствуют современным требованиям, а комфорт от управления Chery оценят по достоинству даже самые требовательные автолюбители.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Chery клиенты компании могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на Общей системе налогообложения (ОСН).

РЕКЛАМА. АО ВТБ Лизинг. ИНН 7709378229.ОГРН 1037700259244. Erid: LjN8KYyyY