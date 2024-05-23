«Радио Дача» дарит слушателям невероятно вкусные подарки

На «Радио Дача» в Новосибирске продолжается проект «Вкус жизни». Победитель получает продуктовый набор для пикника от «Омского бекона»!

Для участия необходимо внимательно следить за эфиром «Радио Дача 106.7 FM». По будням в 10:35 звучит кулинарный вопрос от ведущего. Слушателям нужно присылать свои варианты ответа в WhatsApp по номеру +7 (383) 362-07-80 или на автоответчик по номеру 362-07-80. Участник, который даст верный ответ самым первым, получает приз!

Проект продлится до 11 июня включительно.

Для слушателей старше 12 лет.

Партнёр Проекта — компания «Омский Бекон». Лето, мясо, гриль-сезон — жарь колбаски «Омский Бекон».

Реклама. АО «Омский Бекон», ИНН 5515000025. erid: LjN8KBMAX