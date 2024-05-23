Улётное лето вместе с языковым лагерем от Solomon Plus: не упусти шанс прокачать свой английский и получить массу приятных впечатлений

Как наполнить летний отдых детей интересными событиями и познавательной деятельностью, знает команда языковой школы «Solomon Plus». Её преподаватели специализируются на создании интерактивной и захватывающей образовательной среды, помогающей школьникам освоить языки легко и весело.

С 17 июня на базе школы открывается языковой летний лагерь для детей от 7 до 14 лет, с оригинальной обучающей и развлекательной программой. До конца мая беспрецедентные скидки!

На выбор родителям предлагается два варианта летних смен, длительностью одна и две недели. За это время ребёнок не только улучшит знание иностранного языка, но и погрузится в атмосферу командных игр, творческих мастер-классов и захватывающих экскурсий. Опытные педагоги позаботились о том, чтобы учебные программы отвечали индивидуальным потребностям каждого ученика, и при этом были интересны и увлекательны для всех.

Прокачивать английский в лагере ребята будут как с профессиональными педагогами, так и с харизматичным носителем языка. Такой подход способствует более быстрому восприятию разговорной речи на слух, а также улучшению произношения и преодолению акцента у детей. Согласно последним исследованиям, изучение нескольких языков благотворно влияет на развитие мозга ребёнка. Поэтому для расширения кругозора ребят и их знакомства с новой культурой, в течение лагерной смены также предусмотрено изучение и китайского языка. Всего план занятий включает 7 уроков английского, два из которых с носителем языка, и 5 – китайского. Учебная программа выстроена таким образом, чтобы учащиеся не уставали и могли легко переключаться между разными видами деятельности. Помимо, трёх экскурсий по достопримечательностям Новосибирска, в план мероприятий включены ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Учитывая, что Solomon Plus – это лагерь дневного пребывания, дети находится здесь с 8.30 утра до 18.30 вечера, пять дней в неделю. Для участников каждой смены предусмотрено сбалансированное питание, включающее завтрак, обед, а также полезные перекусы. Все занятия проводятся в небольших группах от 6 до 10 человек, а за каждым отрядом закреплены свои вожатые.

До конца мая приобрести путёвку в языковой лагерь https://solomonplus.space/yazikovoy-lager можно по специальной скидке: 13000р. вместо 15000р., а для слушателей радио «СибФм» –11500р!

Больше информации на сайте: solomon.plus/ solomonplus.space,а также по телефону: 89930284898.

Адрес: Узловая,8 (ст.м. «Золотая нива»), Вокзальная магистраль, 16(ст. м. «Площадь Ленина»).

Реклама. ИП Мучкаева Диана Дмитриевна. ИНН 540959551715. erid:LjN8Jvap7