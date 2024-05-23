В России появился новый штамм коронавируса FLiRT — уже 178 случаев заражения

Врачи рассказали о новом варианте коронавируса FLiRT.

В России появился новый вариант коронавирусной инфекции под названием FLiRT. Об этом пишет издание «Сноб».



Этот новый штамм представляет собой подвид «Омикрона» и получил свое название из-за мутаций в генетическом коде. Специалисты отмечают, что FLiRT активно распространяется, включая несколько подвидов, и вызывает интерес у мировых экспертов.



Новый штамм был выявлен не только в России, но и в других странах, таких как США, где он стал причиной значительного числа заражений. В России уже заболели 178 человек, и ВОЗ классифицировала FLiRT как вариант, требующий внимания специалистов. Хотя симптомы этого штамма не отличаются от предыдущих.



Ученые отмечают, что хотя FLiRT может вызвать более сложное течение заболевания у некоторых людей из-за его высокой заразности, он не представляет серьезной опасности для общества. Некоторые эксперты утверждают, что новый вариант не способен вызывать тяжелое течение COVID-19, в то время как другие предупреждают о возможности более сложного протекания болезни у некоторых пациентов. Важно проводить лабораторные исследования для выявления этого варианта и следить за его распространением.

Анатолий Альтштейн и Николай Крючков сходятся во мнении о возможном всплеске заболеваемости новым вариантом COVID-19, названным FLiRT, в летний период. Однако они утверждают, что подобный рост заболеваемости, как в 2022 году, вряд ли повторится. Крючков пояснил, что новые варианты коронавируса не характеризуются критическими изменениями в патогенности и смертности, которые остаются практически неизменными с 2021 года.

Эксперты не ожидают появления новых значительных волн заболеваемости, учитывая летнее время года, которое не является благоприятным для вируса. Однако возможны отдельные всплески заболеваемости, начиная с США и Европы, а затем с небольшой задержкой — в России. Вирусологи утверждают, что такие всплески будут носят ограниченный характер.

Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, утверждает, что подобного строгого карантина, как в 2020 году, в России не предвидится. Он отмечает контролируемую ситуацию с новым вариантом FLiRT и отсутствие оснований для широкого распространения инфекции или введения жёстких ограничений.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков объясняет, что всплески заболеваемости, связанные с вариантами коронавируса, такими как "Омикрон", происходят приблизительно раз в полгода. Он отмечает характерный подъем заболеваемости весной и осенью, а также пиковые периоды летом и к Новому году. Тимаков утверждает, что иммунитет к COVID-19 не является долговременным, и FLiRT представляет собой одну из мутаций "Омикрона", поэтому дополнительные ограничительные меры не потребуются.