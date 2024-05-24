18 июня на сцене «Дома Учёных» состоится спектакль «Другая жизнь» с Еленой Яковлевой и Константином Юшкевичем

Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу. Билеты уже в продаже.



Эта случайная встреча оказывается судьбоносной. Франческа и Роберт проводят вместе четыре дня, которые меняют их навсегда, но Франческа должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или перечеркнуть все и уехать с Робертом, — ведь друг о друге они мечтали всю свою жизнь...



В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

18 июня, Дом Ученых





Билеты можно приобрести на сайте организатора.

12+

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