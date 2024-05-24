сегодня
24 мая, 10:17
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня
24 мая, 10:17
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня 09:00
общество
На правах рекламы реклама

18 июня на сцене «Дома Учёных» состоится спектакль «Другая жизнь» с Еленой Яковлевой и Константином Юшкевичем

Фото: «ПРЕМЬЕРА СИБИРЬ»

Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу. Билеты уже в продаже.


Эта случайная встреча оказывается судьбоносной. Франческа и Роберт проводят вместе четыре дня, которые меняют их навсегда, но Франческа должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или перечеркнуть все и уехать с Робертом, — ведь друг о друге они мечтали всю свою жизнь...

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

18 июня, Дом Ученых

Билеты можно приобрести на сайте организатора.

12+

Реклама. ООО «ПРЕМЬЕРА СИБИРЬ». ИНН 5402071963. erid: LjN8KWAb9

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Роман Чугаев
Журналист

Читайте в