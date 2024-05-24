Два парня, деньги и много стволов: Wink.ru и Кинопоиск представляют трейлер сериала «На автомате»

Главные роли в новой криминальной комедии «На автомате» (18+) исполнили Денис Косиков и Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссер проекта — Борис Акопов, который удостоен престижных кинопремий за фильм «Бык». Премьера сериала состоится 5 июня на Wink.ru и Кинопоиске.

Трейлер: https://youtu.be/aqBgqkFUNEo

Постеры, фото со съемок и кадры сериала: https://disk.yandex.ru/d/TIZDOWyKHS4kqg

Каждый день братьев Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учеба, сигаретка за гаражом, склад с оружием... стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить легкие деньги, надо всего-то продать автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасные люди — тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.

«Сцену с обвалившейся крышей снимали весело, но долго! Мы сначала бегали по гаражам — и это было по-ребячески здорово, потому что в детстве я, честно говоря, не набегался. Дальше снимали часть с падением Дениса — это уже делал каскадер. И потом тысяча дублей — с моей реакцией на то, как он полетел вниз. Честно говоря, я получил кучу удовольствия, как будто это веселое приключение», — поделился Слава Копейкин.

Актерский тандем исполнителей главных ролей — Славы Копейкина и Дениса Косикова — был отмечен специальными призами жюри и Гильдии кастинг-директоров России на фестивале Original+.

Также в сериале снимались Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Сергей Епишев, Александра Урсуляк, Рита Галич, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Илья Лейбин, Марианна Шульц и другие.

В сериале 8 эпизодов. В день премьеры 5 июня на Wink.ru и Кинопоиске станет доступно две серии, далее по средам будет выходить по одному новому эпизоду.

О сериале «На автомате» (18+)

Создание проекта: Плюс Студия, Марс Медиа и креативная студия KINCH

Онлайн-платформа: Wink.ru, Кинопоиск

Жанр: криминальная комедия

Количество серий: 8

Продюсеры: Рубен Дишдишян, Михаил Китаев, Юлия Иванова, Денис Горшков, Александр Липский, Елена Госман

Креативные продюсеры: Мариам Бохян и Юрий Воробьев

Исполнительный продюсер: Степан Лупанов

Авторы сценария: Юрий Воробьев, Наталья Ляпина

Режиссер-постановщик: Борис Акопов

Оператор: Андрей Лунинский

Композитор: Андрей Тимонин

Художник-постановщик: Дмитрий Татарников

Художник по костюмам: Кшыся Митрохович

Художник по гриму: Евгения Малай

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