МТС Банк стал победителем премии FINAWARD 2024

Финтех-сервисы и проекты банка стали лауреатами сразу в трех номинациях.

МТС Банк стал победителем ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2024. Как сообщила пресс-служба банка, продукт «Бизнес на маркетплейсах» занял первое место в номинации «Решение для маркетплейса или экосистемы», дипломы за третье место получили проект «Непрерывное обучение» в номинации «Корпоративная культура и HR» и финтех-сервис для пополнения счетов мобильных операторов СНГ в номинации «Клиентский сервис».

МТС Банк в своей стратегии делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства. Основные продукты для решения ежедневных финансовых задач пользователей интуитивно доступны «в два клика» в приложении и Интернет-банке.

Комплексный продукт для ведения бизнеса на маркетплейсах включает решения как для начинающих продавцов с небольшим ассортиментом, так и для масштабного развития электронной коммерции.

«Мы выбрали сервисы, опираясь на боли и потребности всех без исключения продавцов, их ежедневные операционные процессы: аналитика площадок, закупка товара из Китая, фулфилмент, CRM для учета остатков склада и расчета поставок. Собрав в едином предложении сервисы от проверенных партнеров, мы сняли большой слой задач с продавцов маркетплейсов. Не нужно тратить время и ресурсы на поиск контрагентов, напротив, можно еще и сэкономить, воспользовавшись комплексным предложением банка на специальных условиях», – отмечает вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина. – Мы заинтересованы в развитии бизнеса наших клиентов. Продавцы маркетплейсов нуждаются в расширении ассортимента, наращивании качества и развитии своих брендов, кто-то дорастает до открытия своего производства. Для реализации этих целей нужны как финансовые, так и нефинансовые продукты. Поэтому мы будем развивать экосистему сервисов для бизнеса на маркетплейсах, чтобы максимально закрывать запросы наших клиентов».

Также МТС Банк последовательно расширяет сервисы бесшовных денежных переводов в страны СНГ, Ближнее и Дальнее Зарубежье. В 2023 году банк разработал единое технологическое решение, которое позволяет любому абоненту российского оператора связи в несколько кликов совершить платеж из мобильного приложения МТС Банка в адрес необходимого оператора СНГ. Финтех-сервис стал бронзовым призером премии FINAWARD 2024 в номинации «Клиентский сервис».

В августе 2023 года МТС Банк запустил первый цикл собственного образовательного онлайн-проекта Корпоративного Университета – «Непрерывное обучение». Проект занят третье место в номинации «Корпоративная культура и HR»

«Для МТС Банка важно инвестировать в своих сотрудников, в те знания и практики, которые будут способствовать их карьерному развитию и желанию продолжать свой путь в компании. Мир меняется, а с ним меняются и требования к знаниям. Чтобы оставаться востребованным специалистом, каждому сотруднику важно постоянно расширять свои компетенции. Поэтому мы запустили корпоративную программу, которая позволяет совершенствовать свои профессиональные знания и непрерывно учиться прямо на рабочем месте», − сказал руководитель корпоративного университета МТС Банка Андрей Скуратов.

Вручение наград FINAWARD 2024 состоялось на XIV торжественной церемонии 23 мая в Москве. В этом году в шорт-лист из 14 номинаций вошло 50 банков и компаний. Победителей определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. Результаты голосования проходят аудит. Премия FINAWARD учреждена журналом «Банковское обозрение» в 2012 году и проводится ежегодно.

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