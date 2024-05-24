Пугающую листовку с изображением блондинки заметили в центре Новосибирска

Под изображением — ужасающий текст «Убила нерожденных детей».

Жители Заельцовского района, проживающие недалеко от улицы Кропоткина, были шокированы увиденным. На одном из дорожных знаков висит фотография блондинки ниже текст «Убила нерожденных детей».

Качество фотографии плохое, листовка в неприглядном виде, но при желании можно разглядеть и текст и фото. При более детальном прочтении можно увидеть предложение, что женщина не только могла убить нерожденных детей, но также разрушить чужую семью.

Говорить о правдивости информации очевидцы, приславшие снимок, не берутся. Они предполагают, что развесить фотографии женщины и пугающий текст могла некая ревнивица. Могли быть и другие причины, в том числе желание мести. По какому поводу — остается только догадываться.

Стоит отметить, что осенью 2022 года жители Затулинки также натыкались на неоднозначные объявления. Правда на фото был мужчина, под снимком говорилось,что он маньяк. Полицейские призвали не «вестись» на информацию на листовках, верить необходимо лишь проверенной информации. Не исключено, что фотография мужчины и текст, могли стать чьей-то местью этому самому герою листовки.