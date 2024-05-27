Как пользоваться эквайрингом бесплатно

Специалисты Банка «Левобережный» разработали специальное предложение для бизнеса с эквайрингом, благодаря которому можно не платить за обслуживание до конца года.

Если вы уже воспользовались специальным предложением «Эквайринг под 0 %», запущенным в феврале 2024 года — не упустите возможность продлить выгодные условия. Получите месяцы бесплатного эквайринга за рекомендации: 1 друг = 1 месяц. Чем больше друзей, тем больше бесплатных месяцев.

«Если у вас есть компании, которым можно рекомендовать подключить эквайринг в нашем банке — у вас есть возможность получить бесплатный месяц обслуживания. И так за каждую рекомендацию», — прокомментировала Елена Севостьянова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».

Воспользоваться предложением можно вне зависимости от того, подключаете вы «Эквайринг под 0 %» сегодня и хотите продлить бесплатный период пользования, или у вас уже закончился срок действия льготных условий «Эквайринг под 0 %».

Подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру 8-800-3333-555, на сайте или в офисах банка.

Акция «Бесплатно навсегда» действует с 21.05.24 до 31.12.24 гг. Без комиссии — при обороте до 1,1 млн ₽ в месяц, свыше указанного оборота — 1%. После окончания срока акции комиссия — согласно выбранному тарифу банка, размещенному на nskbl.ru. Принять участие в акции могут ЮЛ и ИП, которые участвовали в акции «Эквайринг под 0%». Льготные условия начинают действовать со следующего месяца после подключения эквайринга компании, воспользовавшейся предложением по рекомендации. Банк вправе вносить изменения в условия акция в одностороннем внесудебном порядке. Новые условия становятся обязательными для всех участников акции по истечении 5 (пяти) дней с даты размещения изменений на nskbl.ru. Клиенты банка, в том числе участники акции, обязаны самостоятельно знакомиться с условиями акции. Более подробно с иными условиями акции можно ознакомиться на nskbl.ru. Реклама Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492

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