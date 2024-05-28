До вуза рукой подать: Какие университеты расположены рядом с домом For Stars?

Семейный дом For Stars введут в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

Локация расположена рядом с несколькими вузами Новосибирска и может подойти для жизни будущим студентам.

Каждое лето для абитуриентов начинается горячая пора приёма документов в вузы. Иногородним приходится искать жилье. Главный критерий при этом, чтобы квартира была как можно ближе к вузу. Такую возможность даёт дом For Stars, расположенный на улице Ленинградской, в зоне пересечения улиц Никитина и Кирова.

Первый вуз, который находится в непосредственной близости — Новосибирский государственный архитектруно-строительный университет (Сибстрин). Он расположен через дорогу от дома For Stars. В вузе функционируют Институты строительства, цифровых и инженерных технологий, архитектуры и градостроительства, безотрывных форм обучения, международной деятельности, дополнительного образования, а также инженерно-экологический факультет. Студенты вуза регулярно участвуют в различных конференциях, у них есть возможность заниматься научными разработками.

Второй вуз, который расположен рядом с домом For Stars — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Это базовый вуз Минцифры в Новосибирской области и крупный научный центр по изучению проблем связи и развитию телекоммуникационных технологий. Здесь готовят специалистов почти для всех отраслей связи и телекоммуникаций — проектирование, разработка, строительство и эксплуатация различных систем. В вузе есть научные учебные центры, лаборатории и кафедры ряда известных фирм, работающих в сфере инфокоммуникаций.

Третий вуз — это Сибирский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Здесь возможно получить образование по направлениям бакалавриата «Психология», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Международные отношения», «Реклама и связи с общественностью». По специалитету доступны направления «Психология служебной деятельности», «Экономическая безопасность», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Таможенное дело».

Стоит упомянуть ещё два вуза, которые находятся в удалении от For Stars, но до них можно достаточно быстро добраться на общественном транспорте. Первый — Новосибирский государственный аграрный университет. Здесь открыты несколько направлений подготовки по программам бакалавриата — «Биологические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Промышленная экология и технологии», «Транспортная безопасность», «Наземный транспорт», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и зоотехния», «Экономика и управление», «Юриспруденция».

Ещё один вуз — Новосибирский государственный педагогический университет — входит в пятёрку педагогических вузов страны. Студенты проходят подготовку по выбранным специальностям в институтах детства, искусств, истории и гуманитарного образования, филологии, массовой информации и психологии, культуры и молодёжной политики, менеджмента и социальных коммуникаций и др.

Рядом с домом For Stars есть вся необходимая для жизни инфраструктура — магазины, супермаркеты, учреждения здравоохранения. Квартиры в доме For Stars преимущественно большой площади. Но среди предложений от застройщика можно найти такие, которые подойдут студентам. Рядом с домом находятся остановки общественного транспорта, от которых можно доехать не только до вузов, но и до любой точки Новосибирска.

Более подробную информацию о проекте For Stars можно получить в офисе продаж.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 285-20-62

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

Застройщик ООО СЗ РЕДФИЛД

ИНН 5406812436

ОГРН 1215400016270

Срок сдачи — I квартал 2026 года

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