Пора на юг: в Новосибирске открылся ресторан с южной кухней

В Новосибирске состоялось техническое открытие ресторана кавказской, восточной и средиземноморской кухни «На семи Югах». Огромная открытая кухня, разнообразное меню, детская комната и атмосфера легкости, отдыха и романтики побережий южных морей – чем еще «зацепила» новая концепция известного ресторанного альянса.

Новый ресторан, удобно расположившийся в самом сердце города — на 4 этажеТРЦ «Галерея», замечаешь сразу. Словно продуваемый легким морскимбризом живописный зеленый оазис. Среди изысканной мебели и изящных светильников из натуральных материалов чувствуешь себя где-нибудь на террасе с видом на море. Панорамные окна с видом на полную жизни улицу Гоголя и ее окрестности добавляют пространства, света и легкости. А антураж на полках, расположенных над открытой кухней, в виде макетов маяков, ракушек, аутентичной кухонной утвари- добавляет атмосферного шарма.

Кстати, сама открытая кухня очень большая – в ресторанах такие увидишь не часто. Повара суетятся у плит и столов, колдуя над аппетитными блюдами.

Заглядываем в меню. Ресторан «На семи Югах» объединил в себе семь кухонь — российскую, итальянскую, грузинскую, турецкую, узбекскую, греческую и израильскую. Названия в меню – как уже давно привычные, вроде хинкали или ризотто, так и вызывающие любопытство и желание познакомиться с этими блюдами поближе. Например, израильские бабагануш ишакшука. Некоторые блюда также нечасто найдешь в новосибирских ресторанах. Для тех же, кто предпочитает классику, в меню — сочный кебаб, хачапури, ароматный плов и наваристый борщ.

Отдельного внимания заслуживают завтраки в меню — греческий, турецкий или израильский завтраки.

Для семей с детьми организована просторная детская зона. В общем, ресторан оставил очень приятное впечатление и желание непременно заглянуть сюда еще.

Ресторан «На семи югах»:

ул. Гоголя, 13, ТРЦ «Галерея», 4-й этаж.

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